Odyseja Nolana z monumentalną sceną. Potwierdzono udział mitologicznej postaci

Prace na planie The Odyssey, czyli nowego filmu Christophera Nolana opartego o grecki poemat napisany przez Homera już trwają. Niedawno do sieci trafiło pierwsze nagranie z planu, które prezentowało budowanie jednej z wiosek, powstającej w Maroku. W ostatnich dniach poznaliśmy również nazwiska nowych aktorów, którzy pojawią się w filmie, w tym Jona Bernthala. Teraz otrzymaliśmy kolejne interesujące informacje, które jasno wskazują, że w Odysei nie zabraknie legendarnej postaci wprost z greckiej mitologii.

The Odyssey – pojawi się postać słynnego cyklopa

Według mediów The Odyssey będzie kręcone w Grecji w dniach od 10 do 25 marca. Nolan wraz z ekipą filmową i obsadą pojawią się w wielu historycznych lokacjach, takich jak plaża Almyros na Korfu, zamek Methoni na terenie Peloponezu, cytadeli na wzgórzu Akrokoryntu, plany Voidokilia i położonej niedaleko jaskini Nestora. To właśnie w tej ostatniej lokacji będzie kręcona scena z cyklopem Polifemem, synem Posejdona. Christopher Nolan wykorzysta nie efekty komputerowe, aby ożywić mitologiczną postać, ale animatroniczną lalkę o wymiarach 6 na 6 metrów, która zostanie zbudowana wewnątrz jaskini. Aby uniknąć jakichkolwiek zniszczeń jaskini do stworzenia mechatronicznej kukły wykorzystano specjalną geowłókninę i warstwy sztucznego piasku.

