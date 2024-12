Dlaczego Batman 2 został opóźniony o rok? Spore zamieszanie i sprzeczne doniesienia

Wczoraj informowaliśmy, że druga część Batmana, czyli kontynuacja wielkiego hitu z 2022 roku, została opóźniona o rok. Chociaż zdjęcia do filmu miały rozpocząć się w przyszłym roku, to produkcja i tak nie zadebiutuje 2 października 2026 rok, ale dopiero 1 października 2027 roku. W sieci od razu rozgorzała dyskusja, dlaczego Warner Bros. i DC Studios zdecydowali się na ten ruch. Tym bardziej że jeszcze we wrześniu Matt Reeves ogłosił, że scenariusz do filmu jest już ukończony, chociaż w połowie grudnia James Gunn zaprzeczył tym doniesieniom. Pojawiło się przez to sporo spekulacji, które nie napawają fanów Batmana optymizmem.

Batman 2 – dlaczego film został opóźniony?

Oprócz przeniesienia premiery Batmana 2 o rok, z najnowszych informacji z obozu DC Studios dowiedzieliśmy się, że The Brave nad the Bold, czyli film wprowadzający Mrocznego Rycerza i Robina do nowego uniwersum DC może szybko nie powstać. Reżyser Andy Muschietti stwierdził nawet, że szybciej doczekamy się zakończenia trylogii z Robertem Pattinsonem, niż jego film pojawi się w kinach. Zrodziło to plotki, że prezesi DC Studios mogą chcieć uczynić z Batmana Matta Reevesa głównego Mrocznego Rycerza DCU. Do tej pory seria funkcjonowała w Elseworlds, czyli w świecie pobocznych projektów, które nie mają nic wspólnego z głównym uniwersum.