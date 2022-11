Kiedy Czarna Pantera 2 zadebiutuje na Disney+? Nowe spekulacje o dacie premiery

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu zadebiutowała w kinach przed tygodniem, stając się kolejnym wielkim hitem Marvela. Produkcja świetnie poradziła sobie w weekend otwarcia, ustanawiajac nowy rekord listopada. Nie wszyscy widzowie byli jednak zadowoleni z najnowszej superbohaterskiej produkcji i krytykowali drugą część Czarnej Pantery, żądając od studia powrotu T’Challi. Z kolei subskrybenci Disney+ zastanawiają się, kiedy mogą liczyć na premierę nowego filmu. Okazuje się, że produkcja może pojawić się w bibliotece platformy na samym początku przyszłego roku.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu – kiedy premiera na Disney+?

Obecnie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu nie ma żadnej konkurencji w kinach i nie zmieni się to przez najbliższy miesiąc, aż do premiery Avatara: Istoty wody. Przewiduje się, że wraz z pojawieniem się nowego filmu Jamesa Camerona znacząco spadnie również liczba widzów produkcji Marvela i będzie to sygnał dla Disneya, aby zakończyć kinowy „bieg” i wprowadzić film do Disney+. Tym samym portal The Direct informuje, że Czarna Pantera 2 mogłaby pojawić się w usłudze już 1 stycznia 2023 roku.