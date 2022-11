Fani Marvela krytykują nową Czarną Panterę. Chcą powrotu T’Challi

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu zbiera mieszane opinie od widzów. Gdy recenzenci byli zgodni, że to udana produkcja od Marvela, tak wielu fanów ma sporo zastrzeżeń dotyczących nowej wersji Czarnej Pantery. Mimo to film przyciągnął sporo osób do kin, ustanawiając nowy rekord listopada. Już w pierwszym dniu wyświetlania filmu na dużym ekranie na Twitterze pojawiły się narzekania widzów, którym produkcja nie przypadła do gustu. Najwięcej zarzutów mają do historii, która pełna jest dziur fabularnych, szczególnie związanymi z postacią T’Challi, w którego wcielał się zmarły przed dwoma laty Chadwick Boseman.

UWAGA! Poniżej znajdują się spoilery dotyczące fabuły Czarnej Pantery: Wakanda w moim sercu

Już na początku filmu dowiadujemy się, że król T’Challa umiera na pewną chorobę i pomimo prób uratowania go przez jego siostrę Shuri, wszelkie wysiłki spełzły na niczym i Czarnej Pantery nie udało się uratować. Pod koniec filmu superbohaterski status przejmuje Shuri, która rozprawia się z Namorem i jego armią, tym samym broniąc Wakandy i reszty świata przed nowym zagrożeniem. Mocno krytykowana jest również scena po napisach, z której dowiadujemy się, że T’Challa miał syna z Nakią, który przez te wszystkie lata żył w ukryciu. Okazuje się, że potomek ma tak samo na imię, jak jego ojciec. Łatwo więc domyśleć się, że Marvel szykuje grunt pod nową Czarną Panterą, którą to rolę przyjmie syn T’Challi. Oczywiście dopiero za kilkanaście lat, gdyż w filmie ma dopiero sześć lat.

Wszystko to spowodowało, że w ubiegły weekend na Twitterze w trendach można było znaleźć hasło #RecastTchalla. Fani wykorzystywali hasztag to promowania obsadzenia nowego aktora w roli króla Wakandy, jak również wyrażając swój sprzeciw wobec fabuły drugiej części filmu. Poniżej znajdziecie najciekawsze komentarze.

Wyjaśnijcie mi, dlaczego czarny bohater z super siłą, szybkością, wytrzymałości i odpornością na choroby...urodzony w najbardziej zaawansowanym technologicznie kraju na świecie...umiera? Film tego nie wyjaśnił. #SaveTChalla #RecastTChalla

#RecastTChalla MCU nie powinno wykorzystywać odejścia Chadwicka Basemana w swojej historii. Dobrą taktyką marketingową jest odnoszenie się do naszych emocji. Marvel czerpie korzyści finansowe z naszych emocji, ponieważ dla niektórych z nas pójście na ten film jest również okazją do żałoby.

Batman = nieśmiertelna postać

Superman = nieśmiertelna postać

Spiderman = nieśmiertelna postać Mieliśmy jednego czarnego superbohatera... i zabiliście go po jednym filmie... nie synu... Wakanda nie na zawsze...

#RecastTChalla

MCU powiedziało...nawet w naszych snach...nawet w naszych fantazjach...czarni mężczyźni nie mogą zmienić naszej narracji...nie możemy zwyciężyć...nie możemy zostać unieśmiertelnieni...jesteśmy hołdem... zwykły przypis... nieistotny... #WakandaForever #RecastTChalla

Czarna Pantera z MCU jest PIERWSZYM superbohaterem, który zginął więcej niż raz w serii. Dal czarnego człowieka jest to obraźliwe. Umiera łącznie 2,5 razy. W połowie Czarnej Pantery, Wojnie bez granic i teraz w Wakanda w moim sercu. Piekielnie obraźliwe. #RecastTChalla

Wielu członków rodziny Boseman powiedziało, że Chadwick chciałby #RecastTChalla . A w wywiadach sam Chadwick powiedział, że jest dumny, że może stworzyć spuściznę taką jak James Bond, która cały czas jest przekształcana. Prawda jest prawdą, nawet jeśli się nie zgadzasz. #SaveTChalla #BlackPanther

Spójrz #RecastTChalla nadal jest w trendzie, ponieważ ludzie czują to, co powiedzieliśmy przez cały czas. KOCHAMY Shuri, a jednak #WakandaForever nadal miał w sobie dziurę wielkości T'Challa, którą tylko #RecastTChalla może wypełnić

