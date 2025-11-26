Zaloguj się lub Zarejestruj

Macaulay Culkin ma pomysł na nowego Kevina. Aktor nie wyklucza powrotu do kultowej serii

Jakub Piwoński
2025/11/26 10:30
Jak podoba wam się ten pomysł na kontynuację?

Kevin sam w domu i Kevin sam w Nowym Jorku od ponad trzech dekad pozostają absolutną klasyką kina familijnego – do tego stopnia, że co roku wracają na ekrany jako stały element świątecznych maratonów. Niedawno wspominaliśmy rocznicę Kevina samego w Nowym Jorku, a teraz pojawił się kolejny powód, by znów mówić o tej serii: Macaulay Culkin przyznał, że mógłby ponownie wcielić się w Kevina McCallistera. I to wbrew temu, że reżyser nie widzi na to szansy.

Kevin sam w domu
Kevin sam w domu

Kevin sam w domu – Macaulay Culkin chciałby wrócić do serii

Podczas trasy A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, która łączy specjalne pokazy pierwszego filmu z rozmowami z aktorem, 35-lecie kultowej produkcji stało się pretekstem do pytania o ewentualny sequel. Culkin nie zamknął przed fanami żadnych drzwi – wręcz przeciwnie, stwierdził, że nie wyklucza powrotu do roli, jeśli powstałby pomysł godny oryginału.

Co więcej, sam ma już własną koncepcję kontynuacji. W nowej odsłonie Kevin byłby dorosłym wdowcem lub rozwodnikiem, który z trudem łączy obowiązki zawodowe z opieką nad dzieckiem. W rezultacie syn (lub córka) bohatera buntuje się i, w klasycznym nawiązaniu do pierwowzoru, zastawia na ojca sprytne pułapki — dokładnie tak, jak młody Kevin robił to przed laty włamywaczom.

Culkin zaznacza, że historia skupiałaby się przede wszystkim na relacji ojca z dzieckiem, a rodzinny dom miałby symbolizować ich emocjonalną więź. Na razie jednak nie wiadomo, czy którakolwiek wytwórnia zainteresuje się tą wizją aktora. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


