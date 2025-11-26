Macaulay Culkin ma pomysł na nowego Kevina. Aktor nie wyklucza powrotu do kultowej serii

Kevin sam w domu i Kevin sam w Nowym Jorku od ponad trzech dekad pozostają absolutną klasyką kina familijnego – do tego stopnia, że co roku wracają na ekrany jako stały element świątecznych maratonów. Niedawno wspominaliśmy rocznicę Kevina samego w Nowym Jorku, a teraz pojawił się kolejny powód, by znów mówić o tej serii: Macaulay Culkin przyznał, że mógłby ponownie wcielić się w Kevina McCallistera. I to wbrew temu, że reżyser nie widzi na to szansy.

Kevin sam w domu – Macaulay Culkin chciałby wrócić do serii

Podczas trasy A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, która łączy specjalne pokazy pierwszego filmu z rozmowami z aktorem, 35-lecie kultowej produkcji stało się pretekstem do pytania o ewentualny sequel. Culkin nie zamknął przed fanami żadnych drzwi – wręcz przeciwnie, stwierdził, że nie wyklucza powrotu do roli, jeśli powstałby pomysł godny oryginału.