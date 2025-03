Oscar zadziałał błyskawicznie. Adrien Brody dołącza do Leonardo DiCaprio w nowym filmie Damiena Chazelle'a

Scenariusz filmu, pierwotnie napisany przez Williama Monahana (Infiltracja), został dopracowany przez Terence’a Wintera (Wilk z Wall Street) oraz samego Chazelle’a pod okiem DiCaprio. Historia ma skupić się na jednym kluczowym roku w karierze Knievela – 1974, kiedy to kaskader podjął próbę przeskoczenia rzeki Snake w Idaho.

Zdjęcia mają ruszyć latem, a film prawdopodobnie trafi pod skrzydła studia Paramount. Sam DiCaprio będzie miał intensywny rok – oprócz projektu Chazelle’a zobaczymy go także w nowym filmie Paula Thomasa Andersona pt The Battle of Baktan Cross, którego premiera planowana jest na sierpień. Jeśli chodzi o Brody’ego, to już podczas podziękowania za otrzymanego Oscara wspominał, że to dla niego nowy początek, za co jest wdzięczny. Przypomnijmy, że choć aktor zdobył już Oscara ponad 20 lat temu, za udział w Pianiście, to jego późniejsza kariera układała się różnie.