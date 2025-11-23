Zaloguj się lub Zarejestruj

Dzięki temu Stellar Blade 2 już na starcie ma większą szansę na sukces

Jakub Piwoński
2025/11/23 17:50
0
0

To było do przewidzenia, ale fakt i tak cieszy. Gra będzie dostępna szeroko.

Koreańskie studio Shift Up ujawniło, że nadchodzący Stellar Blade 2 trafi na wiele platform. Informacja pochodzi z ogłoszenia rekrutacyjnego, w którym studio szuka nowych członków zespołu do pracy nad sequelem. Gra ma przenieść widowiskową akcję oryginału na konsole nowej generacji oraz PC, co sugeruje, że twórcy chcą wyjść poza wcześniejszą ekskluzywność PlayStation 5. To z pewnością sprawi, że sequel zwiększy szansę na komercyjny sukces.

Dzięki temu Stellar Blade 2 już na starcie ma większą szansę na sukces

Stellar Blade 2 będzie multiplatformowy

Oryginalny Stellar Blade, który zadebiutował na PC w 2024 roku, zyskał uznanie dzięki efektownej grafice i dynamicznej rozgrywce. Tytuł zdobył też kilka nominacji, w tym do Game Awards za ścieżkę dźwiękową. Sukces gry sprawił, że studio szybko zapowiedziało dalsze części, a teraz informacje o multiplatformowości wskazują, że sequel ma ambitne plany wydawnicze.

GramTV przedstawia:

Choć dokładne platformy nie zostały jeszcze potwierdzone, multiplatformowość Stellar Blade 2 może oznaczać debiut serii na Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch 2. Warto przypomnieć, że oryginał przez długi czas był dostępny tylko na PlayStation 5, a PC otrzymało go dopiero w tym roku. Plotki o możliwych portach pojawiają się od dłuższego czasu, a nowa informacja daje nadzieję fanom na rozszerzenie dostępności gry.

Shift Up nie podało jeszcze daty premiery, ale multiplatformowa strategia sugeruje, że deweloperzy chcą dotrzeć do jak najszerszej grupy graczy. Szczegóły dotyczące nowych platform i ewentualnych dat ogłoszą prawdopodobnie w nadchodzących miesiącach.

Źródło:https://insider-gaming.com/stellar-blade-2-multiplatform-shift-up/

Tagi:

News
science fiction
postapokalipsa
kontynuacja
sequel
Stellar Blade 2
Shift Up
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112