Dzięki temu Stellar Blade 2 już na starcie ma większą szansę na sukces

To było do przewidzenia, ale fakt i tak cieszy. Gra będzie dostępna szeroko.

Koreańskie studio Shift Up ujawniło, że nadchodzący Stellar Blade 2 trafi na wiele platform. Informacja pochodzi z ogłoszenia rekrutacyjnego, w którym studio szuka nowych członków zespołu do pracy nad sequelem. Gra ma przenieść widowiskową akcję oryginału na konsole nowej generacji oraz PC, co sugeruje, że twórcy chcą wyjść poza wcześniejszą ekskluzywność PlayStation 5. To z pewnością sprawi, że sequel zwiększy szansę na komercyjny sukces.

Stellar Blade 2 będzie multiplatformowy

Oryginalny Stellar Blade, który zadebiutował na PC w 2024 roku, zyskał uznanie dzięki efektownej grafice i dynamicznej rozgrywce. Tytuł zdobył też kilka nominacji, w tym do Game Awards za ścieżkę dźwiękową. Sukces gry sprawił, że studio szybko zapowiedziało dalsze części, a teraz informacje o multiplatformowości wskazują, że sequel ma ambitne plany wydawnicze.