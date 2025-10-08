Odważny ruch Leonardo DiCaprio. Zmierzy się z legendą Vala Kilmera

To już pewne – Heat 2 Michaela Manna wreszcie doczekał się zielonego światła. Jak donosi The Hollywood Reporter, produkcję przejęło Amazon MGM po tym, jak Warner Bros. wycofało się z projektu po miesiącach nieudanych negocjacji budżetowych. Nie ma w tym nic dziwnego – Michael Mann słynie z perfekcjonizmu i rozmachu, a jego wizja Gorączki 2 miała kosztować nawet 230 milionów dolarów. Ostatecznie reżyser zgodził się zejść do 170 mln, jednak Warner Bros. nie chciało przekroczyć 150 mln. Z pomocą przyszedł więc Amazon, wspierany przez producentów Jerry’ego Bruckheimera i Scotta Stubera.

DiCaprio na tropie legendy Vala Kilmera

Jak wiemy, w filmie ma wystąpić Leonardo DiCaprio. Według Deadline, aktor prowadzi rozmowy w sprawie roli Chrisa Shiherlisa – postaci, w którą w kultowej Gorączce z 1995 roku wcielił się Val Kilmer. Dla fanów filmu to postać szczególna – Shiherlis był nie tylko prawą ręką Neila McCauleya (Robert De Niro), ale też jedną z najbardziej złożonych psychologicznie postaci w filmie. Walczący między lojalnością a przetrwaniem, był jednym z niewielu, którym udało się ujść z życiem po legendarnym napadzie i pościgu ulicami Los Angeles.