Odważny ruch Leonardo DiCaprio. Zmierzy się z legendą Vala Kilmera

Jakub Piwoński
2025/10/08 13:30
Amazon przejmuję Gorączkę 2 od Warner Bros. Jaka rola przypadnie DiCaprio?

To już pewne – Heat 2 Michaela Manna wreszcie doczekał się zielonego światła. Jak donosi The Hollywood Reporter, produkcję przejęło Amazon MGM po tym, jak Warner Bros. wycofało się z projektu po miesiącach nieudanych negocjacji budżetowych. Nie ma w tym nic dziwnego – Michael Mann słynie z perfekcjonizmu i rozmachu, a jego wizja Gorączki 2 miała kosztować nawet 230 milionów dolarów. Ostatecznie reżyser zgodził się zejść do 170 mln, jednak Warner Bros. nie chciało przekroczyć 150 mln. Z pomocą przyszedł więc Amazon, wspierany przez producentów Jerry’ego Bruckheimera i Scotta Stubera.

DiCaprio na tropie legendy Vala Kilmera

Jak wiemy, w filmie ma wystąpić Leonardo DiCaprio. Według Deadline, aktor prowadzi rozmowy w sprawie roli Chrisa Shiherlisa – postaci, w którą w kultowej Gorączce z 1995 roku wcielił się Val Kilmer. Dla fanów filmu to postać szczególna – Shiherlis był nie tylko prawą ręką Neila McCauleya (Robert De Niro), ale też jedną z najbardziej złożonych psychologicznie postaci w filmie. Walczący między lojalnością a przetrwaniem, był jednym z niewielu, którym udało się ujść z życiem po legendarnym napadzie i pościgu ulicami Los Angeles.

To jedna z najbardziej kultowych ról w karierze Vala Kilmera – pełna emocji, niepokoju i tragizmu. Wejście w jego buty to dla DiCaprio ogromne wyzwanie, ale aktor nieraz udowadniał, że nie boi się trudnych ról. Aktor jest ostatnio na ustach wszystkich krytyków za sprawą rewelacyjnego występu w Jedna bitwa po drugiej. Jeśli ktoś ma udźwignąć dziedzictwo Gorączki, to właśnie on. Czekamy na więcej informacji o projekcie — kto jeszcze pojawi się w obsadzie?

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/10/7/leonardo-dicaprio-circling-chris-shiherlis-role-in-heat-2-now-set-at-amazonmgm-with-170-million-budget

Tagi:

Popkultura
aktor
Leonardo DiCaprio
Gorączka
Michael Mann
rola w filmie
Gorączka 2
Heat
Heat 2
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


