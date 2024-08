Kaskaderskie popisy Toma Cruise’a w trakcie ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu

Ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu we Francji wywołały duże poruszenie wieloma występami i pokazami artystycznymi, a także sprowokowało dyskusję publiczną i mieszane uczucia co do przekazu niektórych jej elementów. Jest szansa, że zamknięcie może odbyć się z jeszcze większą pompą. Jeśli pogłoski okażą się prawdą, ważnym elementem będzie występ Toma Cruise’a.

Popisy kaskaderskie Toma Cruise’a na ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu

Według doniesień aktor dokona spektakularnego wyczynu kaskaderskiego, który stanie się elementem przekazania flagi olimpijskiej z Paryża do Los Angeles, które będzie gospodarzem Letnich Igrzysk Olimpijskich w 2028 roku.

