88-letni Jack Nicholson wciąż czyta scenariusze. Jest szansa na powrót do aktorstwa?

Choć w 2017 roku Nicholson był przymierzany do roli w amerykańskim remake'u Toni Erdmann, ostatecznie wycofał się z projektu. Mimo to nigdy oficjalnie nie ogłosił przejścia na emeryturę. Już w 2013 roku w Vanity Fair mówił, że nie uważa się za emeryta — po prostu nie czuje już potrzeby, by być „ciągle na świeczniku”. W zeszłym miesiącu aktor zaskoczył widzów obecnością w jubileuszowym programie Saturday Night Live, co jeszcze bardziej rozbudziło spekulacje o jego ewentualnym powrocie.

W czasach, gdy na planach filmowych wciąż możemy spotkać innych wielkich z lat 70., takich jak Al Pacino czy Robert De Niro, obecność Nicholsona na ekranie wydaje się marzeniem. A jednak – jeśli pojawi się scenariusz, który go poruszy, być może legenda jeszcze raz da o sobie znać. Warto przypomnieć, że w ostatnich miesiącach pożegnaliśmy wielu wybitnych aktorów — Alaina Delona, Gene’a Hackmana, Vala Kilmera. Informacje o stanie zdrowia takich postaci jak Jack Nicholson niosą więc nie tylko nutę nostalgii, ale i nadziei, że niektóre legendy nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa.