To nie koniec ogłaszania obsady Avengers: Doomsday. Marvel potwierdza, że ma jeszcze więcej niespodzianek

Produkcja Avengers: Doomsday nareszcie ruszyła. Chociaż długo nie było jasne, kiedy wystartują prace na planie, to już wkrótce ekipa i obsada zameldują się w studiu, aby nakręcić pierwsze sceny. Z tej okazji Marvel rozpoczął wczoraj kilkugodzinną transmisję, podczas której ogłoszono pierwszych 27 nazwisk w obsadzie nowej odsłony serii. Chociaż sama prezentacja polegająca na ujawnianiu nazwisk aktorów napisanych na krzesełkach była niefortunna, to i tak miliony fanów na całym świecie na bieżąco śledziło kolejne gwiazdy, które zagrają w filmie.

Zabrakło przede wszystkim Spider-Mana, czy to Toma Hollanda, czy poprzednich odtwórców tych ról, którzy mieli okazję raz jeszcze wcielić się w Petera Parkera w Spider-Man: Bez drogi do domu. Na liście na próżno na razie szukać Star-Lorda, Hulka, Daredevila, Doktora Strange’a, Wonga, czy kogokolwiek z Eternals. To się jednak może zmienić i Marvel już teraz ogłosił, że to nie koniec niespodzianek obsadowych.