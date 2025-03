Wybrano Hagrida do serialowego Harry’ego Pottera. Mogło być gorzej?

Castingi do serialowego Harry’ego Pottera nabrały rozpędu. Niedawno poznaliśmy nowego odtwórcę roli Albusa Dumbledore’a, a także kontrowersyjny casting do roli Severusa Snape’a oraz Minervy McGonagall. Teraz przyszedł czas na obsadzenie Rubeusa Hagrida, czyli jedną z najważniejszych postaci w całym cyklu o Harrym Potterze. Jak dowiedział się Deadline, najnowszym dużym nazwiskiem, który prowadzi rozmowy w sprawie dołączenia do serialu jest brytyjski aktor i komik Nick Frost.

Harry Potter – Nick Frost zagra Hagrida w nowym serialu

Gwiazdor znany jest z takich produkcji, jak Wysyp żywych trupów, Hot Fuzz - Ostre psy, Paul, Królewna Śnieżka i Łowca, To już jest koniec, a także seriali Into The Badlands: Kraina bezprawia, Poszukiwacze prawdy oraz Nierealne. Wkrótce Frosta zobaczymy na dużym ekranie w aktorskim Jak wytresować smoka, gdzie zagrał Pyskacza Gbura.