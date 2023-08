Na skraju jutra 2 nie powstanie przez Toma Cruise’a? Emily Blunt: „Ilu jeszcze Mission Impossible potrzebuje?”

Emily Blunt gotowa do zagrania w Na skraju jutra 2

W podcaście Happy Sad Confused Emily Blunt przyznała, że chciałaby wziąć udział w Na skraju jutra 2. Ujawniła, że miała okazję czytać jedną z wersji scenariusza do filmu. W rozmowie zażartowała, że teraz wszystko zależy od Toma Cruise’a, który nie potrzebuje kolejnych części Mission: Impossible i mógłby skupić się również na innych projektach.

Był jeden [scenariusz], który został mi podrzucony przez Douga Limana. To znaczy, bardzo chciałabym to urzeczywistnić, ale po prostu nie wiem, kiedy i jak to miałoby się wydarzyć. I ilu jeszcze Mission Impossible potrzebuje Tom Cruise?

Emily Blunt potwierdziła, że jest w każdej chwili gotowa do ponowne wcielenie się w Ritę Vrataski. Zapewniła, że to nie ona jest przeszkodą do nakręcenia Na skraju jutra 2. Dodała, że Tom Cruise powinien wrócić do grania również nieco innych bohaterów niż Ethan Hunt. „Czyż nie byłby genialny jako tchórz? Byłby niesamowity” – zakończyła aktorka.