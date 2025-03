Tak wygląda Jude Law jako Władimir Putin. Pierwsze zdjęcie z filmu Mag z Kremla

To kolejne aktorskie wyzwanie w karierze brytyjskiego aktora.

Już wcześniej informowaliśmy, że brytyjski aktor Jude Law wcieli się w rolę młodego Władimira Putina w nadchodzącym filmie The Wizard of the Kremlin, czyli Mag z Kremla. Teraz, po raz pierwszy, możemy zobaczyć zdjęcia z planu filmowego, na których Law odtwarza postać rosyjskiego przywódcy. Zdjęcie poniżej.

Jude Law jako Władimir Putin

Zdjęcie z planu, opublikowane przez agencję UNN, ukazują aktora ucharakteryzowanego młodego Putina. Widać go w centrum zdjęcia. Warto przypomnieć, że film, reżyserowany przez Oliviera Assayasa, oparty jest na bestsellerowej powieści Giuliano da Empoli i przedstawia wczesne lata kariery Putina w Rosji lat 90. Ma to być fascynującą analiza rosyjskiej polityki i władzy. Trzeba podkreślić, że ten projekt ma diametralnie różnic się od filmu Putin Patryka Vegi, wykorzystującego technologię deepfake.