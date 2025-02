Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat z historycznie niską oceną – to policzek dla MCU

Już pierwsze reakcje na Kapitana Amerykę 4 sugerowały, że film zbiera mieszane opinie, ale dopiero pełne recenzje krytyków ujawniły skalę rozczarowania. Teraz przyszło kolejne potwierdzenie – produkcja zdobyła ocenę B- na CinemaScore, co jest najgorszym wynikiem w historii całego Marvel Cinematic Universe. Dla porównania, nawet Marvels i Ant-Man i Osa miały wyższe noty, co pokazuje, z jak dużą niechęcią spotkał się nowy Kapitan Ameryka. To policzek dla MCU?

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat oceniony na B-

Przypomnijmy, że CinemaScore to amerykańska firma zajmująca się badaniem opinii widzów, którzy oceniają filmy tuż po premierze. Oceny wystawiane są w skali od A+ do F i odzwierciedlają pierwsze reakcje kinowej publiczności, co często przekłada się na prognozy dotyczące sukcesu kasowego filmu. Kapitan Ameryka 4 otrzymał B- co mówi samo za siebie.