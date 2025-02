Zwiastun Fantastycznej Czwóeki osiąga fenomenalne 200 milionów wyświetleń

Pierwszy zwiastun filmu The Fantastic Four: First Steps osiągnął 202 miliony wyświetleń w ciągu pierwszych 24 godzin na wszystkich platformach, co oznacza jeden z najlepszych startów dla tytułu Marvel Studios w ostatnich latach, zaraz za Deadpool & Wolverine. Obsada filmu, w tym Pedro Pascal, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn i Vanessa Kirby, uczestniczyła w premierowym wydarzeniu w U.S. Space and Rocket Center w Huntsville, gdzie ujawniono pierwsze spojrzenie na nową wersję kultowej serii. Liczby nie kłamią, ale czy przełożą się na sukces filmu?

Disney i Marvel chwalą się wynikami oglądalności zwiastuna Fantastycznej Czwórki

Według Disneya, transmisja na żywo z tego wydarzenia była najchętniej oglądanym streamem Marvela w historii na YouTube i szybko stała się jednym z najpopularniejszych materiałów na platformach społecznościowych. Liczba wyświetleń zwiastuna na X (dawniej Twitter) przekroczyła 500 000, co czyni go drugim najczęściej oglądanym zwiastunem w historii Marvela – ustępując jedynie Deadpool & Wolverine, którego trailer zadebiutował podczas zeszłorocznego Super Bowl.