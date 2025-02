Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat – recenzja filmu. Cykl życia Marvela

Sam Wilson (Anthony Mackie) wciąż niepewnie czuje się w roli nowego Kapitana Ameryki, żałując nieprzyjęcia serum superżołnierza, dzięki któremu mógłby skuteczniej zwalczać wszelkie zagrożenie na świecie. Takie jak atak terrorystów z organizacji ŻMIJA, którą dowodzi przebiegły Sidewinder (Giancarlo Esposito). Z pomocą Joaquina Torresa (Danny Ramirez) udaje się zażegnać zagrożenie i odzyskać cenny surowiec należący do japońskiego rządu, który został wydobyty z Wyspy Celestiana. Zacieśnia to współpracę Sama z prezydentem Thaddeusem Rossem (Harrison Ford), który jako lider jednego z supermocarstw, przeszedł sporą przemianę, stając się bardziej dyplomatą, nić wojskowym despotą. Jednak gdy podczas próby podpisania kluczowego traktatu, dotyczącego wydobywania surowca porównywalnego z wibranium z Wakandy, dochodzi do zamachu na prezydenta, za którym stoi Izajasz Bradley (Carl Lumbly). Sam zdaje sobie sprawę, że ktoś manipulował byłym Kapitanem Ameryką i nie spocznie, dopóki nie dowie się prawdy. Zostaje jednak odsunięty od sprawy przez Rossa, a kwestia rozwiązania zagadki zamachu spada na Ruth Bat-Seraph (Shira Haas), tajną agentkę Stanów Zjednoczonych, która szkoliła się w Czerwonej Sali. Niedługo później Sam wraz z Joaquinem przeprowadzają własne śledztwo, które prowadzi ich do tajemniczych eksperymentów, za którymi stoi Samuel Sterns (Tim Blake Nelson)

Nowy Kapitan Ameryka w założeniach miał być historią polityczną, bardziej przyziemną – coś przypominającego Zimowego żołnierza, ale jednocześnie wprowadzającego więcej wątków z poprzednich filmów i seriali z MCU. Jednak Marvelowi nie udało się opracować jednego, spójnego planu, którym mogliby podążać, aby przeprowadzić tę produkcję przez trudny okres realizacji. Poskutkowało to wieloma zmianami koncepcji, usuwaniem i dodawaniem nowych elementów, co jest niestety bardzo widoczne w Nowy wspaniały świat. To istne monstrum, którego nie powstydziłby się Wiktor Frankenstein, mające problem z tempem i narracją, a to już prosta droga do wynudzenia widza. Szczególnie wyczuwalne jest to w wątku Sama Wilsona, który ponownie przechodzi przez liczne rozterki dotyczące tego, czy jest materiałem na Kapitana Amerykę i przyszłego lidera Avengersów. Dokładnie o tym był cały serial Falcon i Zimowy żołnierz, a teraz Marvel znowu wraca do tego tematu, nie oferując w tej materii kompletnie nic nowego.

Zresztą na przestrzeni całego filmu Sam Wilson nie staje się postacią, która mogłaby udźwignąć spuściznę Steve’a Rogersa. To jeden z największych problemów Nowego wspaniałego świata, któremu nie udaje się przekonać, że chociaż to kolejny Kapitan Ameryka, to jego historia może jakkolwiek interesować. Wydaje się, że poprzednie filmy, gdzie Wilson był jeszcze Falconem, do cna wykorzystały potencjał tego bohatera i jedyne, co twórcy wymyślili przez te sześć lat od premiery Avengers: Koniec gry, to w kółko wałkowanie, jak to Wilson nie radzi sobie jako nowy Kapitan Ameryka i żałuje podjętych wcześniej decyzji. Założę się, że w Avengers: Doomsday jego wątek będzie polegał na jego nieudanym przywództwie nad superbohaterską grupą. Zresztą Anthony Mackie, chociaż uwielbiam tego aktora, to nie wypada najlepiej jako pierwszoplanowy aktor, o wiele lepiej czując się w duecie z innymi. Dobrze więc wypada we wspólnych scenach z Dannym Ramirezem, chociaż nawet w nich potrafi w pyszałkowaty i odrzucający sposób przybierać dziwną mimiczną manierę, gdy inni wspominają, że potrzebny jest Kapitan Ameryka do rozwiązania kolejnego konfliktu.

Hulkożerca

Zdecydowanie najjaśniejszym punktem Nowego wspaniałego świata jest Thaddeus Ross i grający go Harrison Ford. Widać, że aktor dobrze bawił się na planie i wykrzesał w sobie sporo charyzmy, aby wejść w buty Williama Hurta. Mam jednak wrażenie, że Hurt jeszcze lepiej poradziłby sobie z tą rolą, która została napisana właśnie pod niego. Mimo to Ford jest prostu dobry w tej roli, co wypada jeszcze lepiej w porównaniu z całą resztą obsady. Żal jedynie, że samego Red Hulka widzimy na ekranie wyłącznie w finałowej bitwie, która trwa zaledwie kilka minut. Tu aż prosiło się o pogłębienie wątku jego nienawiści do promieniowania gamma, Hulka i dzieła Sternsa, musząc zmierzyć się z tym, z czym walczył przez całe swoje życie. Nie wykorzystano również potencjału autorefleksyjnej próby rozliczenia się z przeszłością, szczególnie z perspektywy utraty relacji z jego córką. Z jednej strony film dokładnie tłumaczy, dlaczego Ross się zmienił, nawet dwukrotnie żartując ze zmiany wyglądu aktora (o jeden raz za dużo), ale osobiste wątki Rossa wyraźnie ustępują miejsca tym politycznym, które z kolei przypominają to, co znamy z Czarnej Pantery: Wakanda w moim sercu. Przez to wszystko wydaje się, że Marvel kręci się w kółko, wykorzystując sprawdzone motywy, nie mając odwagi spróbować czegokolwiek nowego.