Kapitan Ameryka 4 – pierwsze reakcje na film są mieszane, nie brakuje jednak pochwał

O Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat mówi się od dawna – i to nie zawsze w pozytywnym kontekście. Już pierwsze zwiastuny spotkały się z chłodnym odbiorem, a film był otoczony aurą kontrowersji, wprost sugerowano, że będzie typowym średniakiem i nie zarobi wiele dolarów. Oliwy do ognia dolał sam Anthony Mackie, który w jednym z wywiadów stwierdził, że zasłużył już na Oscara za wcześniejsze role, co niektórzy odebrali jako przejaw zbytniej pewności siebie, inni za nietakt.

Kapitan Ameryka 4 – pierwsze reakcje na film są mieszane, nie brakuje pochwał

Teraz jednak, gdy produkcja oficjalnie zadebiutowała w Hollywood, pojawiły się pierwsze opinie widzów i dziennikarzy. Zaskakujące jest jednak to, że w mediach społecznościowych nie brakuje głosów zachwalających emocjonującą akcję i intensywne tempo filmu. Choć nie wszyscy są zgodni co do tej jakości. Niektórzy chwalą nowe rozdanie w historii Kapitana Ameryki i uniwersum Marvela, inni wskazują, że produkcja nie wnosi nic świeżego do MCU.