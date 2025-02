Kapitan Ameryka 4 jednak wraca z tarczą? Weekendowe wyniki lepsze od prognozowanych

Chociaż najnowszy film Marvela jest jednym z najgorzej ocenianych, to nie przełożyło się to na wyniki finansowe w weekend otwarcia.

To miała być spektakularna klapa Marvela, na której Disney miał odnotować ogromne straty finansowe. Okazuje się jednak, że Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat wcale nie stracił na nieprzychylnych opiniach od recenzentów i widzów, którzy ocenili film najgorzej z całego MCU. Według najnowszych szacunków produkcja w weekend otwarcia w Ameryce zarobiła 88,5 miliona dolarów, czyli więcej niż podawano w ostatnich prognozach, w których film miał zarobić maksymalnie 85 mln dolarów. We wcześniejszych prognozach, które trafiły do sieci prawie miesiąc temu, podawano kwotę od 86 do 95 mln dolarów, po czym obniżono ją po pierwszych reakcjach. Tym samym wraz ze sprzedażą biletów w poniedziałek, w którym wypada Dzień Prezydentów, Kapitan Ameryka 4 przyniesie około 100 mln dolarów.

Kapitan Ameryka 4 jednak nie okaże się finansową klapą? Zależy jak na to spojrzeć

Dla serii o Kapitanie Ameryce jest to dopiero trzecie najwyższe otwarcie. O wiele lepiej poradziła sobie trzecia część, czyli Wojna bohaterów, która w premierowy weekend zarobiła aż 179,1 mln dolarów. Z kolei Zimowy żołnierz przyniósł 95 mln dolarów, a najgorzej wypadła pierwsza część z 65 mln dolarów. Obecnie Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat plasuje się dopiero na 24. miejscu najlepszych otwarć dla filmów MCU (z 35 produkcji). Tytuł poradził sobie gorzej od Ant-Man i Osa: Kwantomania z 106,1 mln dolarów, czy Strażników Galaktyki 3 z 118,4 mln dolarów. Pokonał za to takie produkcje, jak Czarna Wdowa (80,3 mln dolarów), Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni (75,3 mln dolarów), a także Eternals (71,2 mln dolarów).