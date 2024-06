Ile?! Kapitan Ameryka 4 z gigantycznym budżetem. Można byłoby za to nakręcić Avengers 5

Włodarze Marvel Studios nie byli zadowoleni z jakości filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, więc zaplanowali dokrętki, aby poprawić sceny akcji i dodać kilku nowych bohaterów, w tym jednego z najważniejszych w czwartej i piątej fazie uniwersum członka drużyny Avengers. Prace na planie mają potrwać do sierpnia bieżącego roku, aby zdążyć na przyszłoroczną premierę filmu. Wcześniej podawano, że produkcja pochłonęła już 275 mln dolarów, ale teraz te koszty urosły do ogromnych rozmiarów.

Kapitan Ameryka 4 z gigantycznym budżetem

Marvel miał wydać od 75 do 100 mln dolarów na dokrętki do Kapitana Ameryki 4. Budżet produkcji wzrósł więc do 350-375 mln dolarów. Czyni to z solowych przygód Sama Wilsona jedną z najdroższych produkcji w historii MCU.