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Może i nie będzie płyt, ale za to PS Plus będzie droższe. Sony rozważa podniesienie cen swojego abonamentu

Radosław Krajewski
2026/07/03 11:20
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Szykuje się kolejna podwyżka cen PlayStation Plus?

Sony nie wyklucza, że w przyszłości ceny PlayStation Plus mogą ponownie wzrosnąć. Temat został poruszony podczas czerwcowego spotkania spółki, w trakcie którego na pytania odpowiadali najważniejsi przedstawiciele Sony Interactive Entertainment: prezes i CEO Hideaki Nishino, szef Studio Business Hermen Hulst oraz Lynn Azar, starsza wiceprezeska do spraw finansów i rozwoju korporacyjnego. Wszystko to po niedawnym oświadczeniu korporacji, która ogłosiła, że rezygnuje z wydawania gier na płytach na konsolach PlayStation.

PlayStation Plus

Sony rozważa podniesienie cen PlayStation Plus

W Japonii Nintendo podniosło niedawno cenę Nintendo Switch Online. Microsoft z kolei obniżył ceny części wariantów Xbox Game Pass, ale jednocześnie zapowiedział kolejną podwyżkę cen konsol. W przypadku Sony pytanie dotyczyło tego, jak gracze oraz inwestorzy powinni patrzeć na tempo i skalę ewentualnych przyszłych podwyżek PlayStation Plus. W odpowiedzi przedstawiciele firmy podkreślili, że Sony stara się utrzymywać równowagę pomiędzy wartością usługi a kosztem ponoszonym przez użytkowników. Jednocześnie firma analizuje różne sposoby poprawy rentowności abonamentu, w tym politykę cenową, strukturę wybranych planów oraz efektywność pozyskiwania treści.

PS Plus oferuje graczom dużą wartość i stale równoważymy tę wartość z kosztami ponoszonymi przez klientów. Korzystamy z wielu narzędzi, aby poprawić rentowność, w tym z polityki cenowej, struktury progów abonamentu oraz większej efektywności w pozyskiwaniu treści.

Sony zwróciło również uwagę na rosnące znaczenie droższych wariantów PlayStation Plus. Według przekazanych informacji wyższe progi subskrypcji odpowiadają już za 40 procent wszystkich abonentów, co zdaniem firmy pokazuje duże zainteresowanie bardziej rozbudowaną ofertą usługi.

Wyższe progi odpowiadają obecnie za 40 procent subskrybentów, co odzwierciedla silny popyt na usługę. PS Plus pozostaje kluczowym czynnikiem rentowności, a w roku finansowym 2025 osiągnęliśmy rekordowo wysoką rentowność PS Plus.

GramTV przedstawia:

Choć Sony nie zapowiedziało bezpośrednio kolejnej podwyżki, wypowiedź przedstawicieli firmy jasno pokazuje, że cena PlayStation Plus pozostaje jednym z narzędzi zarządzania rentownością usługi. Oznacza to, że ewentualne zmiany w cenniku nie są wykluczone, zwłaszcza jeżeli Sony uzna, że oferta nadal zapewnia graczom odpowiednią wartość w stosunku do ponoszonych kosztów.

Źródło:https://insider-gaming.com/sony-discusses-potential-future-playstation-plus-price-hikes/

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Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
4
Silverburg
Gramowicz
Wczoraj 13:40
wolff01 napisał:

Myślę że czekali z tym jak już będzie pewność że premiera jest niezagrożona. Teraz każdy argument o "rentowności" lub jej braku przykryją płaszczem - "no ale patrzcie, przecież mamy rekordową sprzedaż konsoli (bo GTA 6, ale co tam) a gracze chętnie kupują gry po 100 dolarów czyż nie?" Tu podwyżka tam podwyżka, bo przecież "jakość usług stale rośnie". A ja od jakiś 5 lat nie widziałem żadnego godnego zainteresowania exclusive'a... a te chodzone nawalanki typu Ghost of Yotei czy Demon Soulsy mnie nie interesują.

Pragmata....a przepraszam, to wyszło na PC. Dla mnie Horizon, bo historia świata mi się wybitnie podoba, aczkolwiek poza tym, to chyba nie ma nic, co dla siebie uznaję za niezbędne.

"Jakość usług stale rośnie"....co za brednie. No, ale czego innego oczekiwać od korporacyjnej mowy.

wolff01
Gramowicz
Wczoraj 13:30
ZubenPL napisał:

Preodery GTA 6 pokazały że jest ogromne pole do przyciśnięcia graczy i podwyżek to nie dziwi że korzystają. Niektórzy konsumenci wręcz świętują że będą płacić więcej i bronią producentów. 

Myślę że czekali z tym jak już będzie pewność że premiera jest niezagrożona. Teraz każdy argument o "rentowności" lub jej braku przykryją płaszczem - "no ale patrzcie, przecież mamy rekordową sprzedaż konsoli (bo GTA 6, ale co tam) a gracze chętnie kupują gry po 100 dolarów czyż nie?" Tu podwyżka tam podwyżka, bo przecież "jakość usług stale rośnie". A ja od jakiś 5 lat nie widziałem żadnego godnego zainteresowania exclusive'a... a te chodzone nawalanki typu Ghost of Yotei czy Demon Soulsy mnie nie interesują.

FromSky
Gramowicz
Wczoraj 11:48

Fani muszą pokryć straty z porażek coraz to nowych gier usług które to Sony wbrew wszelkiej logice dalej robi, ale ich fani mogą nie być tacy lojalni jak ci od Nintendo gdzie przeszło Mario w cenie GTA 6 i to jeszcze długo przed ogłoszeniem ceny przez Rockstar




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