Może i nie będzie płyt, ale za to PS Plus będzie droższe. Sony rozważa podniesienie cen swojego abonamentu

Sony nie wyklucza, że w przyszłości ceny PlayStation Plus mogą ponownie wzrosnąć. Temat został poruszony podczas czerwcowego spotkania spółki, w trakcie którego na pytania odpowiadali najważniejsi przedstawiciele Sony Interactive Entertainment: prezes i CEO Hideaki Nishino, szef Studio Business Hermen Hulst oraz Lynn Azar, starsza wiceprezeska do spraw finansów i rozwoju korporacyjnego. Wszystko to po niedawnym oświadczeniu korporacji, która ogłosiła, że rezygnuje z wydawania gier na płytach na konsolach PlayStation.

Sony rozważa podniesienie cen PlayStation Plus

W Japonii Nintendo podniosło niedawno cenę Nintendo Switch Online. Microsoft z kolei obniżył ceny części wariantów Xbox Game Pass, ale jednocześnie zapowiedział kolejną podwyżkę cen konsol. W przypadku Sony pytanie dotyczyło tego, jak gracze oraz inwestorzy powinni patrzeć na tempo i skalę ewentualnych przyszłych podwyżek PlayStation Plus. W odpowiedzi przedstawiciele firmy podkreślili, że Sony stara się utrzymywać równowagę pomiędzy wartością usługi a kosztem ponoszonym przez użytkowników. Jednocześnie firma analizuje różne sposoby poprawy rentowności abonamentu, w tym politykę cenową, strukturę wybranych planów oraz efektywność pozyskiwania treści.