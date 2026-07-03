Sony rezygnuje z płyt, Microsoft podobno też. Nintendo może zostać ostatnim bastionem pudełek

Tak w rozmowie z VGC mówi np. starszy dyrektor Circana i doradca branży gier wideo, Mat Piscatella:

To było nieuniknione i musiało się kiedyś wydarzyć. Nie sądziłem, że ogłoszenie nastąpi akurat dzisiaj, ale cóż, mamy rok 2026 i różne rzeczy po prostu dzieją się cały czas, prawda? Sprzedaż nowych fizycznych gier wideo spada z roku na rok od końca lat dwutysięcznych. Być może widzieliście wykres, który opublikowałem na Bluesky, zawierający dane z USA za 12 miesięcy kończących się w maju. Rynek fizyczny w USA odnotował ostatnio minimalny wzrost ze względu na Nintendo Switch 2, ale to się nie utrzyma.

W wyniku połączenia preferencji konsumentów i strategicznych decyzji producentów widzimy teraz, jak Sony ogłasza, że zaprzestanie produkcji fizycznych płyt w styczniu 2028 roku. Doprowadzi to do niższej sprzedaży oprogramowania gier wideo w handlu detalicznym (choć wydawcy z pewnością nadal będą sprzedawać kody w pudełkach lub edycje specjalne w fizycznych opakowaniach w sklepach tak długo, jak będzie to miało sens), i można teraz bezpiecznie założyć, że zarówno PlayStation 6, jak i Project Helix będą urządzeniami wyłącznie cyfrowymi. Wszystko to przyniesie raczej zmianę psychologiczną niż prawdziwą zmianę rynkową. Zmiana rynkowa już się dokonała. Wygląda to jednak na oznaczanie końca pewnej ery w grach wideo.

Wielu graczy będzie (uzasadnienie) bardzo niezadowolonych z tych decyzji. Jednak fizyczne nośniki w grach wideo przetrwają tylko tak długo, jak pozwolą na to producenci konsol, a teraz jesteśmy o krok bliżej ich śmierci. To smutny dzień w świecie gier wideo.