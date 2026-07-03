Sony rezygnuje z płyt, Microsoft podobno też. Nintendo może zostać ostatnim bastionem pudełek

Tak w rozmowie z VGC mówi np. starszy dyrektor Circana i doradca branży gier wideo, Mat Piscatella:
To było nieuniknione i musiało się kiedyś wydarzyć. Nie sądziłem, że ogłoszenie nastąpi akurat dzisiaj, ale cóż, mamy rok 2026 i różne rzeczy po prostu dzieją się cały czas, prawda? Sprzedaż nowych fizycznych gier wideo spada z roku na rok od końca lat dwutysięcznych. Być może widzieliście wykres, który opublikowałem na Bluesky, zawierający dane z USA za 12 miesięcy kończących się w maju. Rynek fizyczny w USA odnotował ostatnio minimalny wzrost ze względu na Nintendo Switch 2, ale to się nie utrzyma.
W wyniku połączenia preferencji konsumentów i strategicznych decyzji producentów widzimy teraz, jak Sony ogłasza, że zaprzestanie produkcji fizycznych płyt w styczniu 2028 roku. Doprowadzi to do niższej sprzedaży oprogramowania gier wideo w handlu detalicznym (choć wydawcy z pewnością nadal będą sprzedawać kody w pudełkach lub edycje specjalne w fizycznych opakowaniach w sklepach tak długo, jak będzie to miało sens), i można teraz bezpiecznie założyć, że zarówno PlayStation 6, jak i Project Helix będą urządzeniami wyłącznie cyfrowymi. Wszystko to przyniesie raczej zmianę psychologiczną niż prawdziwą zmianę rynkową. Zmiana rynkowa już się dokonała. Wygląda to jednak na oznaczanie końca pewnej ery w grach wideo.
Wielu graczy będzie (uzasadnienie) bardzo niezadowolonych z tych decyzji. Jednak fizyczne nośniki w grach wideo przetrwają tylko tak długo, jak pozwolą na to producenci konsol, a teraz jesteśmy o krok bliżej ich śmierci. To smutny dzień w świecie gier wideo.
GramTV przedstawia:
Wygląda zatem na to, że 9. generacja konsol jest niemal zmierzchem wydań pudełkowych. Na PC te od dawna są już rzadkością, a teraz nie będzie ich również na PlayStation i prawdopodobnie XBOXIE. W tej sytuacji zanosi się, że ostatnim bastionem wersji fizycznych gier może zostać Nintendo, które często podąża pod prąd względem innych gigantów, jak Sony czy Microsoft. Wielkie N zawsze miało swoją filozofię i nie inaczej może być również w tym wypadku – szczególnie, że akurat na Nintendo Switch 2 pudełka nadal sprzedają się bardzo dobrze.
Intuicja podpowiada mi, że Nintendo robi to, co Nintendo chce robić, i nie widzę, aby zmieniali cokolwiek w swoich planach w oparciu o to, co Sony lub Microsoft robią w jakiejkolwiek kwestii, doprawdy. Nintendo po prostu będzie Nintendo, na dobre i/lub na złe.
Handel detaliczny w ciągu ostatnich kilku lat już i tak coraz mocniej opierał się na wsparciu ze strony Nintendo (Nintendo ma również bardzo silny udział w sprzedaży fizycznego oprogramowania i sprzętu, w szczególności od czasu premiery Switcha 2), więc tendencja ta z pewnością może nadal rosnąć.
To nie tak, że wraz z tą zmianą pudełka całkowicie znikną z półek. Będzie więcej kodów w pudełkach, więcej gadżetów, być może więcej edycji specjalnych z dołączonymi upominkami, tego typu rzeczy. Zmiana ta powinna jednak skutkować dalszym spadkiem wydatków na fizyczne gry w handlu detalicznym.
Ale tak, jeśli chodzi o te sprawy, poruszamy się trochę po omacku. Dzień jest jeszcze młody (przynajmniej w USA). Wszystko może się jeszcze wydarzyć dzisiaj, jutro, z pewnością w poniedziałek. To szaleństwo – podsumowuje Circana.