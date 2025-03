Josef Fares rozwiązał największy problem graczy Split Fiction. Zobaczyliśmy “specjalny” materiał promujący tytuł

Warto przypomnieć, że rozgrywka w Split Fiction ze znajomym nie znajdującym się przy tej samej konsoli lub PC jest możliwa. Twórcy już jakiś czas temu ogłosili funkcję “Dostępu do znajomych”. Dzięki niej osoba posiadająca kopię produkcji może podzielić się ze znajomym specjalnym modułem oraz zaproszeniem pozwalającymi na wspólne ukończenie tytułu od Hazelight.

Split Fiction zadebiutuje na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Twórcy gry są znani z między innymi A Way Out i It Takes Two.