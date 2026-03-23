Jeśli uratowaliście Olgierda z Wiedźmina 3, to ta usunięta scena najprawdopodobniej by to zmieniła

Mikołaj Berlik
2026/03/23 14:30
Szokująca wycięta zawartość została znaleziona.

Nawet ponad dekadę po premierze Wiedźmin 3: Dziki Gon wciąż potrafi zaskoczyć mrocznymi sekretami, które przez lata spoczywały głęboko w kodzie gry. Najnowsze odkrycie społeczności moderów rzuca zupełnie nowe światło na postać Olgierda von Evereca i sprawia, że ostateczny wybór w dodatku Serca z Kamienia mógłby być dla wielu graczy znacznie prostszy.

Wycięta scena z Olgierdem – jeszcze mroczniejsze oblicze pana na dworku

Znany youtuber xLetalis zaprezentował odnalezioną w plikach gry, rozszerzoną wizję koszmarów Iris, która pokazuje Olgierda jako postać pozbawioną jakichkolwiek ludzkich odruchów. Scena ta miała dziać się tuż przed brutalnym morderstwem teścia szlachcica. W pierwotnej wersji zadania, zamiast krótkiej ucieczki przed zamiecią, Geralt miał być świadkiem konfrontacji Olgierda ze zbuntowanymi chłopami. Poddani, mający dość krwawych i bezwzględnych rządów swojego pana, próbowali odwołać się do jego sumienia, wspominając postać jego zmarłego ojca. Reakcja von Evereca była jednak błyskawiczna i przerażająca – szlachcic bez mrugnięcia okiem wymordował wszystkich protestujących. Co więcej, po tej rzezi wokół wiedźmina miały pojawić się upiory zabitych, które klękając przed nim, niemo błagały o skrócenie ich pośmiertnych mąk.

Ciekawostką technologiczną jest fakt, że modele tych widm nie wylądowały w koszu – deweloperzy z CD Projekt RED wykorzystali je później w walce z Klucznikiem. To właśnie te duchy, przywoływane przez potwora, służą mu do regeneracji sił w trakcie starcia. Spekuluje się, że studio zdecydowało się na usunięcie tego fragmentu, aby zachować pewien balans moralny. Olgierd miał być postacią tragiczną i niejednoznaczną – kimś, kogo mimo popełnionych win, gracz mógłby chcieć uratować przed Gaunterem o’Dimem. Pokazanie tak bezmyślnego okrucieństwa wobec bezbronnych chłopów mogło sprawić, że większość osób bez wahania oddałaby duszę szlachcica Panu Lusterko.

Wiedźmin 3: Dziki Gon zadebiutował w maju 2015 roku, a dodatek Serca z Kamienia trafił do graczy w październiku tego samego roku.

