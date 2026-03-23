Jeśli uratowaliście Olgierda z Wiedźmina 3, to ta usunięta scena najprawdopodobniej by to zmieniła

Nawet ponad dekadę po premierze Wiedźmin 3: Dziki Gon wciąż potrafi zaskoczyć mrocznymi sekretami, które przez lata spoczywały głęboko w kodzie gry. Najnowsze odkrycie społeczności moderów rzuca zupełnie nowe światło na postać Olgierda von Evereca i sprawia, że ostateczny wybór w dodatku Serca z Kamienia mógłby być dla wielu graczy znacznie prostszy.

Wycięta scena z Olgierdem – jeszcze mroczniejsze oblicze pana na dworku

Znany youtuber xLetalis zaprezentował odnalezioną w plikach gry, rozszerzoną wizję koszmarów Iris, która pokazuje Olgierda jako postać pozbawioną jakichkolwiek ludzkich odruchów. Scena ta miała dziać się tuż przed brutalnym morderstwem teścia szlachcica. W pierwotnej wersji zadania, zamiast krótkiej ucieczki przed zamiecią, Geralt miał być świadkiem konfrontacji Olgierda ze zbuntowanymi chłopami. Poddani, mający dość krwawych i bezwzględnych rządów swojego pana, próbowali odwołać się do jego sumienia, wspominając postać jego zmarłego ojca. Reakcja von Evereca była jednak błyskawiczna i przerażająca – szlachcic bez mrugnięcia okiem wymordował wszystkich protestujących. Co więcej, po tej rzezi wokół wiedźmina miały pojawić się upiory zabitych, które klękając przed nim, niemo błagały o skrócenie ich pośmiertnych mąk.