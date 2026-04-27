Polskie Into the Fire coraz bliżej. Twórcy The Invincible pokazują survival w wulkanie

Nowy zwiastun zapowiada niemałe wyzwania i otwarte testy dla graczy.
Polski zespół Starward Industries (twórcy The Invincible) opublikował nowy zwiastun swojej nadchodzącej produkcji – Into the Fire. To ambitna gra survivalowa TPP, która rzuca nas w sam środek piekła wywołanego erupcją wulkanu.
Into the Fire – ratownictwo w ekstremalnych warunkach
W Into the Fire wcielamy się w ratownika działającego na obszarach dotkniętych katastrofą naturalną. Gra jest przeznaczona dla pojedynczych osób, lecz łączy w sobie kilka gatunków:
Survival i Roguelike – walka o życie w obliczu lawy, pyłu wulkanicznego i trzęsień ziemi.
Elementy RPG i strategii – rozwój postaci oraz planowanie akcji ratunkowych.
Natura zwróciła się przeciwko ludzkości, ale nie wszystko jest jeszcze stracone. Wkrocz do samego serca piekła, by ocalić siebie i innych. Gdy chmury popiołu pochłaniają całe dzielnice, strumienie piroklastyczne uderzają bez ostrzeżenia, a trzęsienia ziemi rozrywają grunt pod twoimi stopami, każda akcja ratunkowa staje się wyścigiem z czasem.
Najważniejszą informacją jest ogłoszenie otwartych playtestów. Każdy zainteresowany może już teraz wejść na kartę gry Into the Fire na platformie Steam i kliknąć przycisk „Poproś o dostęp”. Dokładna data rozpoczęcia testów nie została jeszcze podana, ale mają one mieć znacznie większą skalę niż poprzednie sesje.
Premiera Into the Fire zaplanowana została jeszcze na ten rok. Survival trafi wyłącznie do posiadaczy PC.
