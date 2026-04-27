Polskie Into the Fire coraz bliżej. Twórcy The Invincible pokazują survival w wulkanie

W Into the Fire wcielamy się w ratownika działającego na obszarach dotkniętych katastrofą naturalną. Gra jest przeznaczona dla pojedynczych osób, lecz łączy w sobie kilka gatunków:

Polski zespół Starward Industries (twórcy The Invincible ) opublikował nowy zwiastun swojej nadchodzącej produkcji – Into the Fire. To ambitna gra survivalowa TPP, która rzuca nas w sam środek piekła wywołanego erupcją wulkanu.

Natura zwróciła się przeciwko ludzkości, ale nie wszystko jest jeszcze stracone. Wkrocz do samego serca piekła, by ocalić siebie i innych. Gdy chmury popiołu pochłaniają całe dzielnice, strumienie piroklastyczne uderzają bez ostrzeżenia, a trzęsienia ziemi rozrywają grunt pod twoimi stopami, każda akcja ratunkowa staje się wyścigiem z czasem.

Twórcy podzielili się statystykami z dotychczasowych, bardzo wąskich testów zamkniętych (w których wzięło udział jedynie 553 osób) . Dane są wymowne – gracze podjęli łącznie 2300 prób, a aż 955 z nich zakończyło się śmiercią/porażką. Oznacza to, że niemal co druga wyprawa w głąb wulkanicznego terenu kończy się niepowodzeniem, co zapowiada hardkorowy charakter rozgrywki.

Najważniejszą informacją jest ogłoszenie otwartych playtestów. Każdy zainteresowany może już teraz wejść na kartę gry Into the Fire na platformie Steam i kliknąć przycisk „Poproś o dostęp”. Dokładna data rozpoczęcia testów nie została jeszcze podana, ale mają one mieć znacznie większą skalę niż poprzednie sesje.

Premiera Into the Fire zaplanowana została jeszcze na ten rok. Survival trafi wyłącznie do posiadaczy PC.