CD Projekt Red wspomniał o dodatku do Wiedźmina 3? Studio ogłasza start prac nad Hadarem

Wśród graczy od dawna krążą spekulacje o fabularnym dodatku rozwijającym historię Ciri, który mógłby stanowić pomost przed kolejną odsłoną serii. Niedawno jeden z informatorów ujawnił, że premiery mamy doczekać się dopiero we wrześniu. Nowy zapis w strategii CD Projekt Red podsyca te oczekiwania, ujawniając, że planowanie jest „wydanie jednego z nieogłoszonych projektów growych”.

Najnowszy raport finansowy CD Projekt Red rzuca nowe światło na przyszłość studia i może zawierać pierwszą wskazówkę dotyczącą długo wyczekiwanego rozszerzenia do Wiedźmina 3. Choć uwaga fanów skupia się obecnie na Wiedźminie 4 oraz projekcie Hadar, w dokumentach pojawiła się wzmianka o niezapowiedzianej produkcji, której wydanie jest już planowane.

W perspektywie kolejnych kwartałów kluczowymi działaniami dla studia będą dalsze prace deweloperskie związane z realizowanymi projektami i planowane wydanie jednego z nieogłoszonych projektów growych. Równolegle studio będzie kontynuować skalowanie zespołów developerskich, dostosowując ich strukturę i liczebność do rosnących potrzeb wynikających z realizacji strategii wieloprojektowe.

Rok 2025 był dla CD Projekt bardzo udany finansowo. Przychody Grupy wzrosły o 9% i osiągnęły poziom 867 milionów złotych. Głównym źródłem dochodów pozostaje Cyberpunk 2077 wraz z dodatkiem Widmo Wolności, a także stale sprzedający się Wiedźmin 3. Istotny wpływ miało również wprowadzenie gry do PlayStation Plus oraz debiut na nowej platformie Nintendo Switch 2.

Nasze gry to prawdziwe long-sellery, co udowadniają liczby. Do tej pory sprzedaliśmy ponad 85 milionów kopii gier z trylogii wiedźmińskiej, 35 milionów kopii Cyberpunka 2077 i 10 mln Widma Wolności. Utrzymujące się przez lata po premierze świetne wyniki sprzedażowe to efekt nie tylko atrakcyjności naszych tytułów i unikalności doświadczeń, które oferują, ale także skutecznego zarządzania cyklem życia naszych gier i świadomej decyzji o wspieraniu naszych tytułów w długim terminie. Dzięki temu stale powiększamy bazę graczy i poszerzamy zasięg naszych marek.

Studio intensywnie rozwija również swoje marki poza samymi grami, budując ich obecność w innych obszarach rozrywki: