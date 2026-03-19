CD Projekt Red wspomniał o dodatku do Wiedźmina 3? Studio ogłasza start prac nad Hadarem

Nowy raport finansowy polskiego studia ujawnił nowe informacje o nadchodzących projektach.
Najnowszy raport finansowy CD Projekt Red rzuca nowe światło na przyszłość studia i może zawierać pierwszą wskazówkę dotyczącą długo wyczekiwanego rozszerzenia do Wiedźmina 3. Choć uwaga fanów skupia się obecnie na Wiedźminie 4 oraz projekcie Hadar, w dokumentach pojawiła się wzmianka o niezapowiedzianej produkcji, której wydanie jest już planowane.
Wiedźmin 3 – CD Projekt Red po raz pierwszy wspomniał o dodatku do gry?
W perspektywie kolejnych kwartałów kluczowymi działaniami dla studia będą dalsze prace deweloperskie związane z realizowanymi projektami i planowane wydanie jednego z nieogłoszonych projektów growych. Równolegle studio będzie kontynuować skalowanie zespołów developerskich, dostosowując ich strukturę i liczebność do rosnących potrzeb wynikających z realizacji strategii wieloprojektowe.
Rok 2025 był dla CD Projekt bardzo udany finansowo. Przychody Grupy wzrosły o 9% i osiągnęły poziom 867 milionów złotych. Głównym źródłem dochodów pozostaje Cyberpunk 2077 wraz z dodatkiem Widmo Wolności, a także stale sprzedający się Wiedźmin 3. Istotny wpływ miało również wprowadzenie gry do PlayStation Plus oraz debiut na nowej platformie Nintendo Switch 2.
Nasze gry to prawdziwe long-sellery, co udowadniają liczby. Do tej pory sprzedaliśmy ponad 85 milionów kopii gier z trylogii wiedźmińskiej, 35 milionów kopii Cyberpunka 2077 i 10 mln Widma Wolności.
Utrzymujące się przez lata po premierze świetne wyniki sprzedażowe to efekt nie tylko atrakcyjności naszych tytułów i unikalności doświadczeń, które oferują, ale także skutecznego zarządzania cyklem życia naszych gier i świadomej decyzji o wspieraniu naszych tytułów w długim terminie. Dzięki temu stale powiększamy bazę graczy i poszerzamy zasięg naszych marek.
Studio intensywnie rozwija również swoje marki poza samymi grami, budując ich obecność w innych obszarach rozrywki:
Sukcesywnie dodajemy nowe formy kontaktu z naszymi markami, aby gracze mogli obcować ze światami znanymi z gier studia CD PROJEKT RED również w oczekiwaniu na nowe produkcje. To buduje globalną rozpoznawalność, ale też przekłada się na konkretne liczby.
Od premiery Wiedźmina 3: Dziki Gon produkty towarzyszące w ramach tej franczyzy wygenerowały ponad 100 mln złotych, a w przypadku Cyberpunka jest to już blisko 70 mln złotych. To potwierdza siłę i potencjał naszych IP.
GramTV przedstawia:
Kondycja finansowa spółki pozostaje bardzo stabilna. Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 521 milionów złotych, a całkowity wynik netto Grupy sięgnął 595 milionów złotych. CD Projekt dysponuje również znacznymi rezerwami finansowymi przekraczającymi 1,3 miliarda złotych, co zapewnia pełną niezależność przy realizacji kolejnych projektów.
W 2025 r. zainwestowaliśmy ponad 513 mln zł w rozwój nowych gier i produktów towarzyszących, wypłaciliśmy blisko 100 mln zł dywidendy oraz zrealizowaliśmy skup akcji własnych za ponad 22 mln zł. Pomimo tych wydatków, nasze rezerwy finansowe utrzymują się na wysokim poziomie.
Na tym jednak nie koniec. Studio oficjalnie potwierdziło również rozpoczęcie prac nad zupełnie nową marką o kryptonimie Hadar. W połączeniu z tajemniczym, niezapowiedzianym projektem oznacza to, że najbliższe lata mogą przynieść zarówno rozwój znanych uniwersów, jak i zupełnie nowe doświadczenia.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!