Polacy z Bloober Team rozbili bank. To był najlepszy rok w ich historii

W tym roku Bloober Team obchodzi swoje 18. rodziny. Warszawskie studio w “dorosłość” wchodzi już jako ekipa o mocnej, ugruntowanej pozycji.

Widać to również po wynikach finansowych przez nie osiąganych. Ostatni rok był dla Polaków naprawdę udany. Finansowy sukces Bloober Teamu Dotychczas najlepszym rokiem w historii Bloober był 2021, w którym otrzymaliśmy The Medium. Niemniej w roku minionym polskie studio podwoiło ówczesny wynik, osiągając zysk netto na poziomie 52,6 mln zł. To efekt udanych premier najpierw Silent Hill 2 Remake, a potem również Cronos: The New Dawn. Kwota ta oznacza, że rzeczony zysk rok do roku wzrósł aż o 150%. Ponadto przychody GK Bloober Team wzrosły o 149 milionów złotych – do tego dochodzi 66 milionów złotych zysku (wzrost o 188%) operacyjnego oraz 52 miliony zysku netto (wzrost 150%). Sami przedstawiciele studia zapewniają, iż kluczowy tutaj był wspomniany Cronos.

Opowiedział o tym Piotr Babieno, prezes Bloober Team: Niewątpliwie momentem przełomowym dla nas była premiera Cronosa, który po kilku miesiącach jest u progu zwrotu kosztów produkcji. W tym roku mamy zaplanowane działania, które pozwolą nam, aby Cronos nie tylko miał długi ogon sprzedażowy, ale aby nasze IP budowało podwaliny pod kolejne działania. Wdrażamy najciekawsze pomysły zespołu, który jest pełen pasji do swojego “dziecka”.

Obecnie polskie studio pracuje nad Silent Hill 1 Remake oraz kilkoma innymi projektami, w tym tajemniczym Projektem H. Ten ostatni, według zapewnień, “ma wszelkie podwaliny do budowy największego dotychczas IP należącego do Bloober Team”. Ale to nie wszystko. Okazuje się, że ekipa z Warszawy chce, by jej marki funkcjonowały nie tylko w świecie gier, ale również innych mediów. Stąd powieść grozy autorstwa Marty Bijan w uniwersum Layers of Fear czy też ścieżki dźwiękowe wydane we współpracy z Warner Music. Nie były to jednozrazowe działania, a część szerszego planu, który na swój sposób ma być przyszłością Bloober. Przyszłość Bloober Team widzimy szerzej niż tylko przez pryzmat gier. Nasze IP chcemy rozwijać również w świecie cross-mediów. Książki, muzyka, winyle, filmy czy seriale – to naturalne kierunki ekspansji marki budowanej wokół silnych emocji i rozpoznawalnych światów – zapowiedział Babieno. Mimo tego polskie studio nie ma zamiaru osiąść na laurach. Efektem tego jest aż 7 powstających produkcji, które otrzymamy w nadchodących latach.

