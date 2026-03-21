Kiedy premiera nowego dodatku do Wiedźmina 3? CD Projekt Red daje wskazówki

Chciałbym powiedzieć, że wszystko jest możliwe. Jednak nasze doświadczenie oraz charakter gier, które tworzymy, wskazują raczej na długoterminowe kampanie marketingowe. Uważamy, że sprawdzają się one lepiej niż nagłe premiery ogłaszane podczas wydarzeń czy konferencji.
Oficjalnie CD Projekt Red nie zapowiedział żadnej nowej zawartości do gry, jednak podczas tej samej konferencji dyrektor finansowy Piotr Nielubowicz wspomniał o planach wydania nowych treści jeszcze w tym roku:
Wciąż wierzymy, że dzięki solidnej sprzedaży naszego katalogu oraz nowej zawartości, którą planujemy wprowadzić, mamy realną szansę osiągnąć cele naszego programu motywacyjnego.
Wspomniany program premiowy jest jednym z kluczowych elementów całej układanki. Firma znajduje się obecnie poniżej zakładanego wyniku i aby go osiągnąć, potrzebuje znaczącego impulsu finansowego.
Po trzech z czterech lat realizacji programu osiągnęliśmy 74% celu. W tym roku brakuje nam jeszcze 527 milionów złotych, aby go w pełni zrealizować.
Pozostaje więc pytanie, jak interpretować “długoterminowe kampanie marketingowe”. Czy to oznacza prowadzenie promocji gry przez miesiąc, trzy miesiące, pół roku, a może jeszcze dłużej? Tym samym możemy spekulować, że jeżeli mamy spodziewać się premiery dodatku do Wiedźmina 3 we wrześniu, to kampania powinna rozpocząć się już w przyszłym miesiącu lub w maju.
Ciekawym wątkiem jest także niedawne udostępnienie Wiedźmina 3 w usłudze Xbox Game Pass. Niektórzy inwestorzy sugerowali, że może to być element przygotowań pod nowe treści. Nowakowski podkreślił jednak, że decyzja wynika głównie z cyklu życia produktu oraz chęci dotarcia do nowych graczy:
Gra jest dostępna na rynku od niemal 11 lat i przez większość tego czasu sprzedawaliśmy jej kompletną edycję z dodatkami. Uznałem, że to dobry moment, aby uczynić ją bardziej dostępną dla nowych odbiorców i pozwolić im poznać przygody Wiedźmina przed premierą kolejnej części.
Choć CD Projekt Red skutecznie unika jednoznacznych deklaracji, jedno wydaje się coraz bardziej pewne. Jeśli studio rzeczywiście pracuje nad nową zawartością do Wiedźmina 3, to jej premiera nie nastąpi bez odpowiedniego przygotowania marketingowego. To z kolei znacząco zmniejsza szanse na niespodziewany debiut w okolicach rocznicy gry przypadającej na maj. Zwiększa za to możliwość rozpoczęcia promocji rozszerzenia właśnie podczas obchodów jedenastej rocznicy premiery gry.
