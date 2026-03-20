Jeff Kaplan: Free-to-play? Potrzeba 8 miliardów graczy i 2 tysięcy deweloperów

O Jeffie Kaplanie znowu jest głośniej. Legenda Blizzarda po odejściu od wieloletniego pracodawcy wreszcie ujawniła swój nowy, tworzony już na własnych zasadach projekt.
Przy okazji jego promocji amerykański deweloper regularnie udziela się w mediach. To sam coś komentuje, to innym razem odpowiada na zadane mu pytania.
Przy nowej grze Kaplana deweloperzy nie będą “zapieprzać nad breloczkami jak w obozie pracy”
Kaplan ma za sobą prawie 20 lat pracy w Blizzardzie, gdzie brał udział w pracach nad World of Warcraft oraz zarządzał całym zespołem odpowiedzialnym za Overwatcha. Widział on więc, jak ten drugi tytuł przechodzi na model free to play, stając się grą darmową, opartą jedynie na mikropłatnościach w postaci przepustek sezonowych i przedmiotów kosmetycznych. Pieczę nad OW sprawował on zresztą aż do wiosny 2021 roku, gdy niespodziewanie opuścił Blizzard. Wtedy ten ruch odebrano jako mocno zaskakujący, ale niedawno 53-latek rzucił na ten ruch nieco więcej światła, wyjaśniając swoją motywację.
Jednocześnie Kaplan powołał do życia liczące 34 osoby studio Kintsugiyama, wraz z którym od kilku lat pracuje nad zupełnie nową grą – The Legend of California. W tym wypadku Amerykanin zdecydował się na całkowite odejście od tego, przy czym działał dotychczas. Otrzymamy bowiem survivalowym FPS na Dzikim Zachodzie, w którym będziemy budować bazy, zbierali surowce oraz oczywiście strzelali. A to wszystko w pełnopłatnym tytule, którego cena pozostaje jednak na ten moment nieznana. Tylko dlaczego Kaplan nie poszedł tropem Overwatcha i nie postawił na model free 2 play monetyzowany np. poprzez wewnętrzną walutę?
Deweloper wyjaśnił to bardzo dobitnie podczas swojego streama z nadchodzącej produkcji:
Waluta w grze… Nie mam pojęcia. Nie wiem, jaki będzie model biznesowy. Nie sądzę, żebyśmy przeszli na free-to-play. Aby to miało sens, potrzebujesz jakichś 8 miliardów graczy i 2 tysięcy deweloperów, którzy zapieprzają nad j******i breloczkami jak w obozie pracy.
To nie my. Nie będziemy w stanie utrzymać gry w modelu darmowym. Chętnie dam się wyprowadzić z błędu w tej kwestii, ale chcę zrobić coś prostego.
