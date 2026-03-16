"Po prostu was, k***a, ignoruję". Legenda Blizzarda o narzekających, którzy i tak nie mają zamiaru grać

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Jeff Kaplan i jego nowe studio szykują nową produkcję. Produkcję, która nie wszystkim przypadła do gustu.
Zwykle negatywne komentarze są przez twórców ignorowane. Ale w tym wypadku zdecydowanie tak nie było.
Jeff Kaplan w ostrych słowach o malkontentach
Przypomnijmy, że Kaplan to żywa legenda Blizzarda, gdzie spędził blisko 20 lat. W tym czasie pracował m.in. przy World of Warcraft, a także był twarzą Overwatcha. Obecnie zaś ze swoim nowym studiem, Kintsugiyama, tworzy The Legend of California. Gra ta jest czymś zupełnie innym od wspomnianych WoW-a i OW. Mamy bowiem do czynienia z westernowym FPS-em z elementami survivalu.
Z jednej strony produkcję szybko zaczęto porównywać do Red Dead Redemption 2, z drugiej zaś zaczęto ją krytykować za, zdaniem oglądających materiały, niewystarczającą jakość. Co już w założeniach wydaje się błędne bo RDR2 stawiało na realizm i było stworzone przez ogromne studio, podczas gdy nad TLoC pracuje garstka osób, które jednocześnie stawiają na stylizowaną grafikę. To wszystko sprawiło, że Kaplan podczas prowadzonego przez siebie streamu nie wytrzymał.
Zamiast tego w dosadnych słowach odniósł się do krytykujących, którzy i tak nie mieliby zamiaru zagrać w daną produkcję:
Nigdy nie rozumiałem bycia nieprzyjemnym czy chamskim w takich sprawach. Rozumiem bycie zdenerwowanym, rozumiem wyrażanie swojej opinii, ale jeśli wychodzi gra, w którą nie chcesz grać i nigdy w nią nie grałeś, to się k***a zamknij. Nikogo to nie obchodzi. Nie musimy słuchać o tym, że cię to nie kręci. O co chodzi z tym “O mój Boże, jestem tak oburzony, że zdecydowali się zrobić grę, która mnie nie interesuje”? [...] Kogo obchodzi moja opinia, skoro nie zamierzam w to grać i nigdy w to nie grałem? Dlaczego moja opinia miałaby mieć w tym przypadku znaczenie? Powiem wam, co to daje. Jako deweloper, który kierował zespołami i miał moc decyzyjną, po prostu was, k***a, ignoruję. Tylko tyle osiągnęliście. Uznaję, że nie będę was więcej słuchał, bo odlecieliście tak daleko, że w tym momencie nie warto już poświęcać wam uwagi.
Prace nad The Legend of California trwają od około 4 lat. Akcja gry dziać się ma w okresie tzw. gorączki złota, w czasach Dzikiego Zachodu. Możliwa ma być zabawa zarówno solo, jak i w kooperacji z maksymalnie 3 innymi graczami. Data premiery pozostaje na ten moment nieznana, wiemy natomiast, że produkcja wydana zostanie na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S oraz komputery osobiste.