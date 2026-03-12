Współtwórca Overwatcha o szokującym odejściu z Blizzarda. Studio zależało tylko na „szybkim zarobieniu jak najwięcej pieniędzy”

W nowym wywiadzie udzielonym w podcaście Lexa Fridmana były reżyser gry przyznał, że sytuacja w studiu zaczęła się komplikować w momencie, gdy ogromne oczekiwania zaczęto wiązać z ligą e-sportową Overwatch League. Projekt uruchomiono w 2017 roku jako globalną ligę z zespołami reprezentującymi konkretne miasta. Pomysł miał przynieść ogromne zyski, jednak według Kaplana w pewnym momencie marketing i obietnice złożone inwestorom zaczęły wyprzedzać rzeczywistość.

Jeff Kaplan przez lata był jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Blizzard Entertainment i współtwórcą marki Overwatch. Dla wielu graczy stanowił symbol rozwoju gry oraz bezpośredni kontakt studia ze społecznością. Kaplan odszedł z Activision Blizzard w 2021 roku, lecz dopiero teraz zdecydował się szczegółowo opowiedzieć o powodach swojej decyzji.

Kaplan wspomina, że inwestorom prezentowano wizję sukcesu, który miał przyćmić nawet najpopularniejsze ligi sportowe:

Moment, w którym wszystko zaczęło się wymykać spod kontroli, nastąpił wtedy, gdy wokół Overwatch League pojawiło się ogromne podekscytowanie. Było go nawet zbyt dużo. Ligę przedstawiano potencjalnym właścicielom drużyn w sposób bardzo agresywny marketingowo. Podczas prezentacji można sprzedać każdą wizję i w pewnym sensie sprzedawano im most Brooklyński. Obiecywano, że Overwatch League będzie popularniejsze niż NFL.

Z czasem oczekiwania inwestorów zaczęły bezpośrednio wpływać na rozwój samej gry. Według Kaplana część zasobów deweloperskich została przekierowana na funkcje związane z transmisjami i ligą, zamiast na nową zawartość dla graczy.

W pewnym momencie wszystkie plany dotyczące rozwoju Overwatch po prostu przestają istnieć. Nie pracujesz nad nowymi wydarzeniami w świecie gry. Nie skupiasz się na Overwatch 2. W zasadzie tylko utrzymujesz projekt przy życiu.

Twórca wskazuje również, że w firmie coraz mocniej stawiano nacisk na szybkie zyski:

Nie wiem, jak powiedzieć to w sposób mniej oskarżycielski, ale zbyt duży nacisk położono na szybkim zarabianiu jak najwięcej pieniędzy. Wiele osób dało się w to wciągnąć.

Według Kaplana pierwotny model biznesowy ligi zakładał organizowanie licznych wydarzeń na żywo oraz sprzedaż biletów i gadżetów. W praktyce okazało się jednak, że globalna struktura zespołów sprawia ogromne trudności logistyczne.

Plan zakładał duże wydarzenia na żywo, sprzedaż biletów i ogromne przychody z gadżetów. Bardzo szybko wszyscy zrozumieli, że nie da się tego łatwo zorganizować, gdy jedna drużyna jest z Londynu, a druga z Szanghaju. System zaczął się rozpadać. Sprzedaż gadżetów była dobra, ale nigdy nie miała przynosić pieniędzy na poziomie ligi NFL.

W rezultacie inwestorzy zaczęli zwracać uwagę na ogromne przychody generowane przez samą grę: