Współtwórca Overwatcha o szokującym odejściu z Blizzarda. Studio zależało tylko na „szybkim zarobieniu jak najwięcej pieniędzy”

Jeff Kaplan przez lata był jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Blizzard Entertainment i współtwórcą marki Overwatch. Dla wielu graczy stanowił symbol rozwoju gry oraz bezpośredni kontakt studia ze społecznością. Kaplan odszedł z Activision Blizzard w 2021 roku, lecz dopiero teraz zdecydował się szczegółowo opowiedzieć o powodach swojej decyzji.
Overwatch – Jeff Kaplan wyjaśnił powody swojego odejścia z Blizzarda w 2021 roku
W nowym wywiadzie udzielonym w podcaście Lexa Fridmana były reżyser gry przyznał, że sytuacja w studiu zaczęła się komplikować w momencie, gdy ogromne oczekiwania zaczęto wiązać z ligą e-sportową Overwatch League. Projekt uruchomiono w 2017 roku jako globalną ligę z zespołami reprezentującymi konkretne miasta. Pomysł miał przynieść ogromne zyski, jednak według Kaplana w pewnym momencie marketing i obietnice złożone inwestorom zaczęły wyprzedzać rzeczywistość.
Kaplan wspomina, że inwestorom prezentowano wizję sukcesu, który miał przyćmić nawet najpopularniejsze ligi sportowe:
Moment, w którym wszystko zaczęło się wymykać spod kontroli, nastąpił wtedy, gdy wokół Overwatch League pojawiło się ogromne podekscytowanie. Było go nawet zbyt dużo. Ligę przedstawiano potencjalnym właścicielom drużyn w sposób bardzo agresywny marketingowo. Podczas prezentacji można sprzedać każdą wizję i w pewnym sensie sprzedawano im most Brooklyński. Obiecywano, że Overwatch League będzie popularniejsze niż NFL.
Z czasem oczekiwania inwestorów zaczęły bezpośrednio wpływać na rozwój samej gry. Według Kaplana część zasobów deweloperskich została przekierowana na funkcje związane z transmisjami i ligą, zamiast na nową zawartość dla graczy.
W pewnym momencie wszystkie plany dotyczące rozwoju Overwatch po prostu przestają istnieć. Nie pracujesz nad nowymi wydarzeniami w świecie gry. Nie skupiasz się na Overwatch 2. W zasadzie tylko utrzymujesz projekt przy życiu.
Twórca wskazuje również, że w firmie coraz mocniej stawiano nacisk na szybkie zyski:
Nie wiem, jak powiedzieć to w sposób mniej oskarżycielski, ale zbyt duży nacisk położono na szybkim zarabianiu jak najwięcej pieniędzy. Wiele osób dało się w to wciągnąć.
Według Kaplana pierwotny model biznesowy ligi zakładał organizowanie licznych wydarzeń na żywo oraz sprzedaż biletów i gadżetów. W praktyce okazało się jednak, że globalna struktura zespołów sprawia ogromne trudności logistyczne.
Plan zakładał duże wydarzenia na żywo, sprzedaż biletów i ogromne przychody z gadżetów. Bardzo szybko wszyscy zrozumieli, że nie da się tego łatwo zorganizować, gdy jedna drużyna jest z Londynu, a druga z Szanghaju. System zaczął się rozpadać. Sprzedaż gadżetów była dobra, ale nigdy nie miała przynosić pieniędzy na poziomie ligi NFL.
W rezultacie inwestorzy zaczęli zwracać uwagę na ogromne przychody generowane przez samą grę:
Wtedy wszyscy wrócili do pytania: skoro Overwatch zarobiło pół miliarda dolarów w jednym roku dzięki samej grze, to co jeszcze możemy sprzedać i co możecie nam dać? Ta presja spadała na zespół deweloperski. Jednocześnie ciążyła na nas konieczność dostarczenia Overwatch 2. W efekcie traciliśmy zasoby potrzebne do tworzenia wydarzeń, nowych bohaterów i map.
Kaplan przyznaje, że w pierwszych latach po premierze gry miał poczucie pełnej kontroli nad projektem:
W latach 2016 i 2017 czułem, że naprawdę kierujemy Overwatch razem z dyrektorem produktu Rayem Gresko. Gra odnosiła ogromny sukces, a gracze byli zadowoleni. Niestety Overwatch League, mimo dobrych intencji, ostatecznie stało się ciężarem.
Decydującym momentem w jego karierze okazało się jednak spotkanie z dyrektorem finansowym firmy:
To, co ostatecznie złamało mnie i zakończyło moją karierę w Blizzardzie, wydarzyło się podczas spotkania z CFO. Wezwał mnie do swojego biura i podał konkretną datę. Powiedział, że Overwatch musi w danym roku osiągnąć określony przychód, a potem każdego roku generować stałe wpływy. Następnie stwierdził, że jeśli tak się nie stanie, firma zwolni tysiąc osób i będzie to moja wina. To był największy policzek w mojej karierze. Cała sytuacja wydawała się kompletnie surrealistyczna.
Konkretnych kwot Kaplan nie ujawnił, ponieważ obowiązuje go umowa o poufności. Były twórca wspomina również, że podobne rozmowy o finansach zdarzały się wcześniej, często w kontekście sukcesów innych gier.
W takich spotkaniach często słyszysz argumenty w stylu: skoro przy Fortnite pracuje 1400 osób, to jeśli zatrudnimy tyle samo ludzi i zrobimy grę free-to-play, też zarobimy takie pieniądze, prawda?
Kaplan przyznaje, że przez lata był przekonany, iż pozostanie w Blizzardzie do końca kariery:
Naprawdę wierzyłem, że nigdy nie będę pracował w innym miejscu. Kochałem Blizzard i uważałem go za część siebie. Byłem przekonany, że kiedyś przejdę tam na emeryturę. Nigdy nie sądziłem, że nadejdzie moment, w którym odejdę.
