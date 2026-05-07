Kapitalna oferta Amazon Luna (Prime Gaming) na maj. Wielkie hity do zagrania w ramach abonamentu

Amazon Luna rozkręca majową ofertę. Mafia II: Definitive Edition i Resident Evil 2 na czele nowości.
Majowa aktualizacja Amazon Luna przyniosła kolejną porcję gier dla subskrybentów. Firma przygotowała zarówno nowe produkcje dostępne w ramach Luna Standard, jak i zestaw pecetowych tytułów do odebrania przez cały miesiąc. Wśród największych atrakcji znalazły się między innymi Marvel's Guardians of the Galaxy, Mafia II: Definitive Edition oraz Resident Evil 2.
Największymi nowościami dostępnymi już teraz w Luna Standard są Marvel's Guardians of the Galaxy oraz Resident Evil 2. Pierwsza z gier pozwala wcielić się w Star-Lorda i wraz z ekipą Strażników Galaktyki ruszyć w pełną akcji kosmiczną przygodę. Produkcja oferuje autorską interpretację znanych bohaterów Marvela i stawia na widowiskową rozgrywkę oraz dynamiczne starcia.
GramTV przedstawia:
Resident Evil 2 ponownie zabiera graczy do Raccoon City opanowanego przez śmiercionośnego wirusa. Odświeżona wersja kultowego horroru Capcomu oferuje nowoczesną oprawę, intensywną atmosferę i przebudowaną odsłonę jednej z najważniejszych gier w historii gatunku survival horror.
Amazon Luna Standard:
Już dostępne - Marvel's Guardians of the Galaxy
Już dostępne - Resident Evil 2
Już dostępne - Obcy: Izolacja
Już dostępne - Śródziemie: Cień wojny
Już dostępne - Alien Isolation
Już dostępne - LEGO Star Wars III: The Clone Wars
Już dostępne - LEGO Star Wars: The Complete Saga
Amazon przygotował również dodatkowe gry, które subskrybenci Prime mogą odebrać w maju w formie kodów do różnych platform:
Amazon Luna – darmowe gry na maj 2026
7 maja - Mafia II: Definitive Edition (GOG)
7 maja - Fruitbus (GOG)
14 maja - Survival: Fountain of Youth (Amazon Games)
14 maja - 60 Minutes to Extinction: Escape Room (GOG)
14 maja - Lethal Honor: Order of the Apocalypse (Epic Games Store)
21 maja - Space Grunts (GOG)
21 maja - Palindrome Syndrome: Escape Room (GOG)
21 maja - Hot Brass (GOG)
28 maja - Nordic Storm Solitaire (Legacy Games)
28 maja - Moon Mystery (Epic Games Store)
28 maja - Pro Basketball Manager 2026 (Amazon Games)
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!