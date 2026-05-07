Kapitalna oferta Amazon Luna (Prime Gaming) na maj. Wielkie hity do zagrania w ramach abonamentu

Amazon Luna rozkręca majową ofertę. Mafia II: Definitive Edition i Resident Evil 2 na czele nowości.

Majowa aktualizacja Amazon Luna przyniosła kolejną porcję gier dla subskrybentów. Firma przygotowała zarówno nowe produkcje dostępne w ramach Luna Standard, jak i zestaw pecetowych tytułów do odebrania przez cały miesiąc. Wśród największych atrakcji znalazły się między innymi Marvel's Guardians of the Galaxy, Mafia II: Definitive Edition oraz Resident Evil 2.

Największymi nowościami dostępnymi już teraz w Luna Standard są Marvel's Guardians of the Galaxy oraz Resident Evil 2. Pierwsza z gier pozwala wcielić się w Star-Lorda i wraz z ekipą Strażników Galaktyki ruszyć w pełną akcji kosmiczną przygodę. Produkcja oferuje autorską interpretację znanych bohaterów Marvela i stawia na widowiskową rozgrywkę oraz dynamiczne starcia.

Resident Evil 2 ponownie zabiera graczy do Raccoon City opanowanego przez śmiercionośnego wirusa. Odświeżona wersja kultowego horroru Capcomu oferuje nowoczesną oprawę, intensywną atmosferę i przebudowaną odsłonę jednej z najważniejszych gier w historii gatunku survival horror. Amazon Luna Standard: Już dostępne - Marvel's Guardians of the Galaxy

Już dostępne - Resident Evil 2

Już dostępne - Obcy: Izolacja

Już dostępne - Śródziemie: Cień wojny

Już dostępne - Alien Isolation

Już dostępne - LEGO Star Wars III: The Clone Wars

Już dostępne - LEGO Star Wars: The Complete Saga Amazon przygotował również dodatkowe gry, które subskrybenci Prime mogą odebrać w maju w formie kodów do różnych platform: Amazon Luna – darmowe gry na maj 2026 7 maja - Mafia II: Definitive Edition (GOG)

7 maja - Fruitbus (GOG)

14 maja - Survival: Fountain of Youth (Amazon Games)

14 maja - 60 Minutes to Extinction: Escape Room (GOG)

14 maja - Lethal Honor: Order of the Apocalypse (Epic Games Store)

21 maja - Space Grunts (GOG)

21 maja - Palindrome Syndrome: Escape Room (GOG)

21 maja - Hot Brass (GOG)

28 maja - Nordic Storm Solitaire (Legacy Games)

28 maja - Moon Mystery (Epic Games Store)

28 maja - Pro Basketball Manager 2026 (Amazon Games)

