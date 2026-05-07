Kapitalna oferta Amazon Luna (Prime Gaming) na maj. Wielkie hity do zagrania w ramach abonamentu

Radosław Krajewski
2026/05/07 19:46
Amazon Luna rozkręca majową ofertę. Mafia II: Definitive Edition i Resident Evil 2 na czele nowości.

Majowa aktualizacja Amazon Luna przyniosła kolejną porcję gier dla subskrybentów. Firma przygotowała zarówno nowe produkcje dostępne w ramach Luna Standard, jak i zestaw pecetowych tytułów do odebrania przez cały miesiąc. Wśród największych atrakcji znalazły się między innymi Marvel's Guardians of the Galaxy, Mafia II: Definitive Edition oraz Resident Evil 2.

Amazon Luna

Największymi nowościami dostępnymi już teraz w Luna Standard są Marvel's Guardians of the Galaxy oraz Resident Evil 2. Pierwsza z gier pozwala wcielić się w Star-Lorda i wraz z ekipą Strażników Galaktyki ruszyć w pełną akcji kosmiczną przygodę. Produkcja oferuje autorską interpretację znanych bohaterów Marvela i stawia na widowiskową rozgrywkę oraz dynamiczne starcia.

Resident Evil 2 ponownie zabiera graczy do Raccoon City opanowanego przez śmiercionośnego wirusa. Odświeżona wersja kultowego horroru Capcomu oferuje nowoczesną oprawę, intensywną atmosferę i przebudowaną odsłonę jednej z najważniejszych gier w historii gatunku survival horror.

Amazon Luna Standard:

  • Już dostępne - Marvel's Guardians of the Galaxy
  • Już dostępne - Resident Evil 2
  • Już dostępne - Obcy: Izolacja
  • Już dostępne - Śródziemie: Cień wojny
  • Już dostępne - Alien Isolation
  • Już dostępne - LEGO Star Wars III: The Clone Wars
  • Już dostępne - LEGO Star Wars: The Complete Saga

Amazon przygotował również dodatkowe gry, które subskrybenci Prime mogą odebrać w maju w formie kodów do różnych platform:

Amazon Luna – darmowe gry na maj 2026

  • 7 maja - Mafia II: Definitive Edition (GOG)
  • 7 maja - Fruitbus (GOG)
  • 14 maja - Survival: Fountain of Youth (Amazon Games)
  • 14 maja - 60 Minutes to Extinction: Escape Room (GOG)
  • 14 maja - Lethal Honor: Order of the Apocalypse (Epic Games Store)
  • 21 maja - Space Grunts (GOG)
  • 21 maja - Palindrome Syndrome: Escape Room (GOG)
  • 21 maja - Hot Brass (GOG)
  • 28 maja - Nordic Storm Solitaire (Legacy Games)
  • 28 maja - Moon Mystery (Epic Games Store)
  • 28 maja - Pro Basketball Manager 2026 (Amazon Games)
Źródło:https://www.amazongamestudios.com/en-ca/news/articles/luna-may-2026

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

