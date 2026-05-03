Jak rozwijać Czarnoksiężnika w Diablo 4? Ten bulid jest niezawodny

Jakub Piwoński
2026/05/03 17:00
Na te umiejętności warto stawiać przy rozwoju nowej klasy postaci Diablo 4.

Premiera dodatku Lord of Hatred do Diablo IV przyniosła dwie nowe klasy – Paladyna oraz Czarnoksiężnika. Choć ten pierwszy był dostępny wcześniej dla osób z preorderem, to właśnie Warlock od pierwszych dni przyciągnął największą uwagę społeczności. Gracze ruszyli testować nowe możliwości i w sieci bardzo szybko pojawiły się pierwsze buildy. Jeden z nich już teraz uznawany jest za najskuteczniejszy na start, gwarantujący szybkie levelowanie.

Diablo 4 – najlepszy bulid do Czarnoksiężnika

Najpopularniejszy build, nazwany Abyss Rampage, opiera się na prostym, ale niezwykle efektywnym zestawie umiejętności: Rozkazywanie Upadłym, Rój grozy, Rozjuszenie, Pieczęć dywersji oraz Krok otchłani. Kluczową rolę odgrywa tutaj Rozjuszenie, które znacząco zwiększa zadawane obrażenia i pozwala błyskawicznie eliminować kolejne grupy przeciwników. Rój grozy odpowiada za czyszczenie większych skupisk wrogów, podczas gdy Rozkazywanie Upadłym zapewnia wsparcie w postaci przywołańców.

Warto rozwijać następujące umiejętności:

  • Rozkazywanie Upadłym
  • Rozjuszenie
  • Pieczęć Dywersji
  • Krok Otchłani
  • Rój Grozy

Styl gry w tym buildzie jest bardzo dynamiczny i nastawiony na tempo. Gracz wchodzi w kolejne grupy przeciwników, aktywuje obrażenia obszarowe, wzmacnia się dzięki Rozjuszeniu i płynnie przemieszcza się dalej przy użyciu Kroku otchłani. Pieczęć dywersji dodatkowo osłabia wrogów, co przekłada się na jeszcze szybsze tempo eliminacji. W efekcie build świetnie sprawdza się podczas levelowania i pozwala bez większego wysiłku zdobywać kolejne poziomy.

Społeczność zgodnie wskazuje, że to obecnie jeden z najlepszych buildów startowych dla Czarnoksiężnika. Nie wymaga zaawansowanego ekwipunku, dobrze radzi sobie z elitami i pozwala utrzymać wysokie tempo rozgrywki, które w początkowej fazie dodatku ma kluczowe znaczenie. Wszystko wskazuje na to, że Warlock może na dłużej zagościć w ścisłej mecie Diablo 4. Dajcie znać w komentarzu czy odpowiada wam ten bulid, czy też mieliście okazję testować zgoła inny rozwój postaci.

Źródło:https://www.icy-veins.com/d4/guides/abyss-rampage-warlock-leveling-build/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 17:09

Przerobili jakoś progres? Grałem w podstawkę D4 i realnie gra zwyczajnie nie oferuje jakiegoś rozbudowanego drzewa. A jak szukasz synergii między umiejętnościami to wyborów jest jeszcze mniej. Początkowe wymuszają kolejne więc każdy ma ten sam build. 




