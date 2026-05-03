Jak rozwijać Czarnoksiężnika w Diablo 4? Ten bulid jest niezawodny

Premiera dodatku Lord of Hatred do Diablo IV przyniosła dwie nowe klasy – Paladyna oraz Czarnoksiężnika. Choć ten pierwszy był dostępny wcześniej dla osób z preorderem, to właśnie Warlock od pierwszych dni przyciągnął największą uwagę społeczności. Gracze ruszyli testować nowe możliwości i w sieci bardzo szybko pojawiły się pierwsze buildy. Jeden z nich już teraz uznawany jest za najskuteczniejszy na start, gwarantujący szybkie levelowanie.

Diablo 4 – najlepszy bulid do Czarnoksiężnika

Najpopularniejszy build, nazwany Abyss Rampage, opiera się na prostym, ale niezwykle efektywnym zestawie umiejętności: Rozkazywanie Upadłym, Rój grozy, Rozjuszenie, Pieczęć dywersji oraz Krok otchłani. Kluczową rolę odgrywa tutaj Rozjuszenie, które znacząco zwiększa zadawane obrażenia i pozwala błyskawicznie eliminować kolejne grupy przeciwników. Rój grozy odpowiada za czyszczenie większych skupisk wrogów, podczas gdy Rozkazywanie Upadłym zapewnia wsparcie w postaci przywołańców.