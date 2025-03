Bez zaskoczeń? Oglądalność Oscarów spada – tegoroczna gala z trzecim najgorszym wynikiem w historii

Oscary od lat tracą swoją lojalną publiczność – osoby powyżej 50. roku życia, które niegdyś regularnie chodziły do kin, teraz coraz częściej wybierają streaming. Mimo to wzrost zainteresowania w grupie wiekowej 18–34 lat sugeruje, że młodsza widownia wciąż ceni kino. Problemem pozostaje jednak zmieniająca się rola Oscarów – w latach 90. i 2000. zwycięzcy tacy jak Gladiator, Titanic czy Forrest Gump byli globalnymi fenomenami, podczas gdy ostatnie triumfujące filmy, jak CODA czy Nomadland, nie wywołują już takiego kulturowego echa. W efekcie Oscary wciąż borykają się z problemem spadającej oglądalności i malejącego znaczenia w mainstreamowej popkulturze. Być może problemem nie są więc same nagrody, co jakość współczesnego kina – ale jest to pytanie, które musi pozostać otwarte.

Pojawiły się ostatnio doniesienia, że transmitowaniem gali może być zainteresowany Netflix. Prawa do transmisji ma obecnie ABC, czyli technicznie rzecz ujmując – Disney – ale bardzo możliwe, że pod wpływem postępującego spadku zainteresowania, licencja na emisję zostanie w najbliższych latach odsprzedana.