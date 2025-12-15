10 lat temu zadebiutowało arcydzieło science fiction. Serial został zakończony przedwcześnie

Niedawno fani mogli zapoznać się z kontynuacją serii.
Minęło 10 lat od rozpoczęcia jednej z najbardziej ambitnych produkcji science fiction w historii telewizji. Dokładnie 14 grudnia 2015 roku widzowie po raz pierwszy zobaczyli The Expanse, serial, który od początku wyróżniał się realizmem, dojrzałym podejściem do polityki i nauki oraz wizją przyszłości ludzkości osadzonej w skolonizowanym Układzie Słonecznym. To był powiew świeżości od kolejnych filmów z Gwiezdnych wojen, czy seriali ze Star Treka.
The Expanse – minęło 10 lat od premiery jednego z najlepszych serialowych science fiction w historii
Produkcja powstała na bazie powieści Jamesa S. A. Coreya, czyli duetu Daniela Abrahama i Ty’a Francka, i od pierwszych odcinków jasno dawała do zrozumienia, że nie będzie to klasyczna kosmiczna przygoda. Zamiast efektownych bitew dominowały napięcia między Ziemią, Marsem i Pasem Asteroid, fizyka traktowana była z wyjątkowym szacunkiem, a bohaterowie funkcjonowali w świecie brutalnych konsekwencji politycznych decyzji. To właśnie ten realizm sprawił, że serial zyskał wierne grono fanów i uznanie krytyków.
Mimo tego droga serialu była wyjątkowo wyboista. Po trzech sezonach stacja Syfy zdecydowała się zakończyć produkcję, co wywołało sprzeciw fanów i ruszyła akcja, aby uratować serial. Kampania Save The Expanse przyniosła efekt, a Amazon dał serii drugie życie, finansując kolejne odsłony. Nadzieja wróciła, jednak tylko na chwilę i już po szóstym sezonie zapadła decyzja o definitywnym zakończeniu historii, mimo że książkowy pierwowzór liczy dziewięć tomów.
Finałowy sezon zamknął wątek Wolnej Marynarki, przyniósł upadek Marco Inarosa i pozostawił Układ Słoneczny w nowym, kruchym układzie sił. Dla widzów znających powieści było jednak jasne, że to dopiero połowa opowieści. Największe zmiany, skok w czasie i ekspansja ludzkości w nieznane pozostały poza ekranem, a serial zakończył się tuż przed wydarzeniami, które całkowicie redefiniują ten świat.
Twórcy wielokrotnie podkreślali, że decyzja o zakończeniu produkcji wynikała głównie z kwestii logistycznych i finansowych, a nie z braku pomysłów. Skok czasowy wymagałby znaczących zmian w obsadzie i charakteryzacji, przez co wzrosłyby koszty produkcji. Z perspektywy widza trudno jednak nie czuć rozczarowania, zwłaszcza po tym, jak serial już raz został uratowany przed anulowaniem.