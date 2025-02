Wczoraj media poinformowały, że Michael G. Wilson i Barbara Broccoli – dotychczasowi producenci serii o Jamesie Bondzie – przekazali kontrolę nad marką Amazon MGM Studios. Tym samym Amazon, który wcześniej wykupił wytwórnię MGM za około 8 miliardów dolarów, zapłacił dodatkowy 1 miliard, by w pełni kontrolować przyszłość przygód Agenta 007. Choć Broccoli i Wilson wciąż będą mieć prawa do marki, decyzje kreatywne leżą teraz po stronie Amazona.

Daniel Craig komentuje całkowite przejęcie Jamesa Bonda przez Amazon

Wydarzenie podsycił sam Jeff Bezos, który na Instagramie zachęcił fanów do zgłaszania własnych propozycji na nowego odtwórcę roli Bonda. To wyraźny sygnał, że Amazon chce podejść do serii w nowy sposób, być może angażując społeczność w wybór następcy Daniela Craiga. Tymczasem Wilson planuje skupić się na sztuce i działalności charytatywnej, a Broccoli zamierza wciąż pracować jako producentka – choć niekoniecznie nad kolejnymi filmami o Bondzie.