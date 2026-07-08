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Jedna z odsłon serii Mario Kart odchodzi do lamusa. Nintendo zamyka serwery

Maciej Petryszyn
2026/07/08 20:00
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W czasie, gdy Mario Kart World cieszy się niezmienną popularnością, Nintendo podejmuje decyzje w sprawie innej odsłony cyklu. To koniec.

Japończycy oficjalnie zapowiedzieli wyłączenie serwerów Mario Kart Tour. Czasu na zabawę nie pozostało zbyt wiele.

Mario Kart Tour
Mario Kart Tour

Mario Kart Tour dojeżdża do mety

Okazuje się, że serwery Mario Kart Tour będą działać jeszcze tylko do 30 września do godziny 8 polskiego czasu. Na tym funkcjonowanie gry się zakończy, a ta odejdzie do lamusa. To wszystko po nieco ponad 6 latach od premiery na urządzeniach mobilnych z systemami iOS oraz Android. Premiery trudnej, bo z jednej strony tytuł pobił rekord Pokemon GO, zaliczając 20 milionów pobrań w dniu premiery. Z drugiej jednak mobilne Mario Kart nie spotkało się ze specjalnie ciepłym odbiorem. Dość powiedzieć, że w naszej recenzji gra otrzymała zaledwie 4 na 10. W innych mediach nie było zaś wcale lepiej.

GramTV przedstawia:

W tej sytuacji Nintendo opisało też dokładnie kwestie subskrypcji oraz sprzedaży. Już teraz np. wyłączono możliwość nabywania rubinów, chociaż te, które już posiadamy możemy nadal wydawać. Wyłączona została też funkcja automatycznego odnawiania Gold Passa – podobnie jak opcja kupienia nowej przepustki. Ci, którzy mieli GP już wcześniej, niezależnie od nominalnego terminu jego wygaśnięcia, zachowają wszystkie benefity do samego końca funkcjonowania Mario Kart Tour. Pozostali zaś będą mogli z nich skorzystać tuż przed wyłączeniem serwerów. Konkretnie od 5 sierpnia i startu wydarzenia Vacation Tour.

Inaczej sprawy mają się w przypadku najświeższej odsłony wyścigowego cyklu, Mario Kart World. Przypomnijmy, że produkcja ta rozeszła się w liczbie 14,7 miliona egzemplarzy, co czyni z niej najlepiej sprzedającą się grę na Nintendo Switch 2. Ta teraz otrzymała zupełnie nową zawartość, a kilka miesięcy temu doczekała się polskiej wersji językowej.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/20626-the-servers-for-the-mobile-game-mario-kart-tour-will-close-on-september-30-2026

Tagi:

News
Nintendo
iOS
Android
Mario
zamknięcie
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koniec
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112