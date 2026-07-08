Jedna z odsłon serii Mario Kart odchodzi do lamusa. Nintendo zamyka serwery

W tej sytuacji Nintendo opisało też dokładnie kwestie subskrypcji oraz sprzedaży. Już teraz np. wyłączono możliwość nabywania rubinów, chociaż te, które już posiadamy możemy nadal wydawać. Wyłączona została też funkcja automatycznego odnawiania Gold Passa – podobnie jak opcja kupienia nowej przepustki. Ci, którzy mieli GP już wcześniej, niezależnie od nominalnego terminu jego wygaśnięcia, zachowają wszystkie benefity do samego końca funkcjonowania Mario Kart Tour. Pozostali zaś będą mogli z nich skorzystać tuż przed wyłączeniem serwerów. Konkretnie od 5 sierpnia i startu wydarzenia Vacation Tour.

Inaczej sprawy mają się w przypadku najświeższej odsłony wyścigowego cyklu, Mario Kart World. Przypomnijmy, że produkcja ta rozeszła się w liczbie 14,7 miliona egzemplarzy, co czyni z niej najlepiej sprzedającą się grę na Nintendo Switch 2. Ta teraz otrzymała zupełnie nową zawartość, a kilka miesięcy temu doczekała się polskiej wersji językowej.