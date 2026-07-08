Jedna z odsłon serii Mario Kart odchodzi do lamusa. Nintendo zamyka serwery

Japończycy oficjalnie zapowiedzieli wyłączenie serwerów Mario Kart Tour. Czasu na zabawę nie pozostało zbyt wiele.
Mario Kart Tour dojeżdża do mety
Okazuje się, że serwery Mario Kart Tour będą działać jeszcze tylko do 30 września do godziny 8 polskiego czasu. Na tym funkcjonowanie gry się zakończy, a ta odejdzie do lamusa. To wszystko po nieco ponad 6 latach od premiery na urządzeniach mobilnych z systemami iOS oraz Android. Premiery trudnej, bo z jednej strony tytuł pobił rekord Pokemon GO, zaliczając 20 milionów pobrań w dniu premiery. Z drugiej jednak mobilne Mario Kart nie spotkało się ze specjalnie ciepłym odbiorem. Dość powiedzieć, że w naszej recenzji gra otrzymała zaledwie 4 na 10. W innych mediach nie było zaś wcale lepiej.
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