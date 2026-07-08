Zaloguj się lub Zarejestruj

Nintendo szykuje kolejnego Metroida? Trop prowadzi do... brazylijskiego ministerstwa

Maciej Petryszyn
2026/07/08 16:30
0
0

Ubiegłoroczny powrót serii Metroid ostatecznie nie okazał się tak udany jak wszyscy liczyli. Mimo to Nintendo najwyraźniej już teraz pracuje nad nową odsłoną.

A przynajmniej na to wskazuje brazylijskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego. Zaraz, jak to?

Metroid Prime 4: Beyond
Metroid Prime 4: Beyond

Nadchodzi Metroid Ravenous?

Ano tak to, że w Brazylii to właśnie rzeczone ministerstwo zajmuje się przyznawaniem grom klasyfikacji wiekowych. Okazuje się, że tym razem oceniło ono produkcję o nazwie Metroid Ravenous, która miałaby trafić na rynek jeszcze w 2026 roku. Jak podaje brazylijski dziennikarz, Felipe “Necro” Lima, dokument ma opierać się na 41-minutowym materiale z rozgrywki. Na jego podstawie urzędnicy z Brazylii przyznali grze kategorię wiekową “od 12 lat”. Wszystko z powodu obecności przemocy oraz treści seksualnych o łagodnym zabarwieniu. Na ten moment to w gruncie rzeczy wszystko, co wynika z ministerialnej dokumentacji.

GramTV przedstawia:

To jednak wystarczyło, by pojawiły się pewne domniemania. Oczekuje się, iż w przeciwieństwie do ubiegłorocznego Metroid Prime 4: Beyond tym razem otrzymamy produkcję 2-wymiarową. Możliwe nawet, że będzie to bezpośrednia kontynuacja Metroid Dread z 2021 roku. Sam podtytuł, Ravenous oznacza po polsku wygłodniały lub żarłoczny. Tutaj możliwości jest kilka. Z jednej strony może on odnosić się do pasożytniczych Metroidów, ale też do Samus Aran, łowczyni nagród ze wspomnianego Dread. Nie wiadomo przy tym, czy podserię miałoby kontynuować MercurySteam, gdzie doszło niedawno do zwolnień grupowych po niezadowalającej premierze wydanego rok temu Blades of Fire.

Ostatnią dotychczas odsłoną serii jest Metroid Prime 4: Beyond z 2025 roku. Była to wyczekiwana kontynuacja Metroid Prime 3: Corruption, które ukazało się jeszcze w 2007 roku. Niemniej Czwórka ostatecznie nie spełniła oczekiwań i na Metacriticu średnia jej ocen wynosi zaledwie 78 na 100, podczas gdy trzy pozostałe odsłony Prime’a przekraczały granicę 90 punktów na 100.

Źródło:https://www.polygon.com/metroid-ravenous-leak-brazil-game-rating-nintendo-switch-2/

Tagi:

News
Nintendo
przeciek
Metroid
Przecieki
Switch 2
Nintendo Switch 2
leak
Metroid Ravenous
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112