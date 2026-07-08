Nintendo szykuje kolejnego Metroida? Trop prowadzi do... brazylijskiego ministerstwa

Ubiegłoroczny powrót serii Metroid ostatecznie nie okazał się tak udany jak wszyscy liczyli. Mimo to Nintendo najwyraźniej już teraz pracuje nad nową odsłoną.

A przynajmniej na to wskazuje brazylijskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego. Zaraz, jak to?

Nadchodzi Metroid Ravenous?

Ano tak to, że w Brazylii to właśnie rzeczone ministerstwo zajmuje się przyznawaniem grom klasyfikacji wiekowych. Okazuje się, że tym razem oceniło ono produkcję o nazwie Metroid Ravenous, która miałaby trafić na rynek jeszcze w 2026 roku. Jak podaje brazylijski dziennikarz, Felipe “Necro” Lima, dokument ma opierać się na 41-minutowym materiale z rozgrywki. Na jego podstawie urzędnicy z Brazylii przyznali grze kategorię wiekową “od 12 lat”. Wszystko z powodu obecności przemocy oraz treści seksualnych o łagodnym zabarwieniu. Na ten moment to w gruncie rzeczy wszystko, co wynika z ministerialnej dokumentacji.