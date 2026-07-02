Największy hit Switcha 2 ze świeżą zawartością. Mario Kart World dostało nowe trasy

Wydane nieco ponad rok temu Mario Kart World okazało się wielkim hitem, co raczej nie dziwi. Mowa wszak o tytule startowym Nintendo Switch 2.
Jeżeli i wy daliście się porwać szałowi wyścigów w uniwersum Mario, z pewnością ucieszą was te informacje. Oto bowiem nadchodzi nowa aktualizacja.
Dwie nowe trasy w Mario Kart World
I to nie byle jaka aktualizacja, bo patch 1.7.0 dodaje do Mario Kart World sporo nowej zawartości. Mowa tutaj chociażby o dwóch nowych trasach trybu Knockout Tour. Jedna z nich, to łączące ze sobą Wario Shipyard oraz Bowser’s Castle Drill Rally, gdzie mierzyć się będziemy z całym wachlarzem warunków atmosferycznych. Z kolei za sprawą Boomerang Rally przewędrujemy od Salty Salty Speedway do Whistlestop Summit. Jak w ogóle skorzystać z tych nowości? Wystarczy ukończyć przynajmniej jeden rajd Knockout Tour. Co istotne, Nintendo już teraz zapewnia, iż w przyszłych aktualizacjach możemy spodziewać się kolejnych tras.
Inna nowość to możliwość umieszczania naklejek w trybie fotograficznym. Teraz, gdy wejdziemy w photo mode i zapiszemy wybrane przez nas ujęcie, będziemy mogli upiększyć je za sprawą właśnie naklejek – te rozmieścimy zarówno poprzez sterowanie dotykowe, jak i sterowanie myszą w ramach Joy-Conów. Wykonane tak zdjęcia można również łączyć z ramkami. Nie jest to może rzecz tak ważna, jak nowe trasy, o które społeczność dopominała się od dawna, ale z pewnością znajdzie ona swoich sympatyków.
GramTV przedstawia:
Mario Kart World trafiło na rynek 5 czerwca 2026 jako tytuł ekskluzywny dla Nintendo Switch 2. Od tego czasu wyścigi rozeszły się w liczbie 14,7 miliona egzemplarzy, co czyni z nich najlepiej sprzedającą się produkcję na NS2. Dla porównania zajmujący pod tym względem drugie miejsce Donkey Kong Bananza sprzedało się w 3-krotnie mniejszej liczbie kopii.