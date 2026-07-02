Największy hit Switcha 2 ze świeżą zawartością. Mario Kart World dostało nowe trasy

Jeżeli i wy daliście się porwać szałowi wyścigów w uniwersum Mario, z pewnością ucieszą was te informacje. Oto bowiem nadchodzi nowa aktualizacja.

Dwie nowe trasy w Mario Kart World

I to nie byle jaka aktualizacja, bo patch 1.7.0 dodaje do Mario Kart World sporo nowej zawartości. Mowa tutaj chociażby o dwóch nowych trasach trybu Knockout Tour. Jedna z nich, to łączące ze sobą Wario Shipyard oraz Bowser’s Castle Drill Rally, gdzie mierzyć się będziemy z całym wachlarzem warunków atmosferycznych. Z kolei za sprawą Boomerang Rally przewędrujemy od Salty Salty Speedway do Whistlestop Summit. Jak w ogóle skorzystać z tych nowości? Wystarczy ukończyć przynajmniej jeden rajd Knockout Tour. Co istotne, Nintendo już teraz zapewnia, iż w przyszłych aktualizacjach możemy spodziewać się kolejnych tras.