Obsidian zostanie zamknięte? Microsoft może ubić twórców najlepszego Fallouta, a wszystko przez Call od Duty? (Aktualizacja)

Sytuacja ma być częścią szerszych zmian w obrębie Xbox Game Studios. Wcześniej w podobnym położeniu miały znaleźć się także Double Fine, Ninja Theory, Compulsion Games oraz Undead Labs. Każdy z tych zespołów, według nieoficjalnych informacji, próbuje wypracować z Microsoftem rozwiązanie, które pozwoliłoby mu przetrwać. Jednym z możliwych scenariuszy ma być uniezależnienie się od Xboxa, choć na ten moment szczegóły ewentualnych porozumień pozostają niejasne.

Oryginalna wiadomość: Microsoft może szykować kolejne poważne cięcia w strukturach Xboxa, a na liście zagrożonych zespołów miało znaleźć się Obsidian Entertainment. Według najnowszych doniesień studio znane z takich gier jak Avowed, The Outer Worlds czy przede wszystkim Fallout: New Vegas prowadzi rozmowy z Microsoftem, aby uniknąć zamknięcia.

Niepokojące sygnały dotyczą również Arkane Studios. W raportach pojawia się sugestia, że zespół może być zagrożony, a jednym ze skutków zmian w Microsoft Gaming miałoby być nawet anulowanie gry Blade. Ostateczne decyzje nie zostały jednak oficjalnie ogłoszone, dlatego całą sprawę należy na razie traktować jako doniesienia branżowych źródeł.

Według informacji przekazywanych przez Christophera Dringa z The Game Business, wśród części zespołów Xboxa ma panować przekonanie, że studia first party ponoszą konsekwencje słabszych wyników Call of Duty. Dziennikarz sugeruje, że nawet znacznie lepsza sprzedaż ostatnich produkcji Obsidianu nie byłaby w stanie zrekompensować spadków związanych z tak dużą marką. W tym kontekście wymieniane są Avowed oraz The Outer Worlds 2, które według tych doniesień, nawet przy kilkukrotnie wyższych wynikach, nie zmieniłyby ogólnego obrazu finansowego całej dywizji.

To szczególnie mocny cios dla wizerunku Xboxa, gdyż Obsidian Entertainment od lat uchodzi za jedno z najbardziej cenionych studiów RPG w branży. Zespół ma na koncie nie tylko serię The Outer Worlds i ubiegłoroczne Avowed, ale również Fallout: New Vegas, South Park: The Stick of Truth, Alpha Protocol oraz Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords. Mówimy więc o ekipie, która przez lata budowała swoją markę na rozbudowanych światach, wyrazistym pisaniu i decyzjach gracza mających realny wpływ na przebieg przygody.

Microsoft oraz Obsidian Entertainment nie odniosły się jeszcze publicznie do najnowszych raportów. Według obecnych informacji pierwsze zwolnienia mają rozpocząć się 6 lipca. Wtedy też powinniśmy dowiedzieć się, jak szeroka będzie skala zmian i czy zagrożone studia rzeczywiście otrzymają szansę na dalsze funkcjonowanie, czy też Xbox zdecyduje się na kolejną bolesną redukcję swoich wewnętrznych struktur.