Jedna z najlepiej ocenianych gier 2025 roku dostała polską wersję językową

Debiutancki projekt AdHoc Studio został naprawdę ciepło przyjęty. Teraz zaś w pełni cieszyć się nim będą mogli również polscy gracze.
Wszystko dlatego, że Dispatch otrzymało pięć nowych wersji językowych. W tym również polską.
Od teraz Dispatch dostępne również po polsku
Dispatch to debiut wspomnianego AdHoc – studia założonego w 2024 roku przez weteranów związanych wcześniej z takimi ekipami, jak Telltale Games, Ubisoft czy też Night School Studio. Sama gra, której kolejne epizody ukazywały się na przełomie października i listopada 2025 roku, zebrała naprawdę dobre recenzje. Na Metacriticu w zależności od platformy może ona pochwalić się średnią na poziomie 85-87 na 100. Z kolei na platformie Steam aż 97% z blisko 180 tysięcy recenzji ma charakter pozytywny, dzięki czemu samo Dispatch może pochwalić się adnotacją o przytłaczająco pozytywnych opiniach.
Dotychczas jednak, jeżeli polscy gracze chcieli zapoznać się z przygodami Roberta Robertsona, musieli znać język angielski lub też jeden z 10 pozostałych, w ramach których produkcja była dostępna. Nie było w tym gronie jednak polskiego i dopiero najnowsza aktualizacja, która ukazała się 8 miesięcy po premierze ostatniego epizodu, zmienia ten stan rzeczy. Ale nie tylko my doczekaliśmy się własnej wersji językowej – od teraz grać można też po turecku, tajsku, ukraińsku lub też hiszpańsku w odmianie latynoamerykańskiej. W sumie tytuł pochwalić się może 16 różnymi lokalizacjami.
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