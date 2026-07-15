Zaloguj się lub Zarejestruj

Jedna z najlepiej ocenianych gier 2025 roku dostała polską wersję językową

Maciej Petryszyn
2026/07/15 14:15
0
0

Debiutancki projekt AdHoc Studio został naprawdę ciepło przyjęty. Teraz zaś w pełni cieszyć się nim będą mogli również polscy gracze.

Wszystko dlatego, że Dispatch otrzymało pięć nowych wersji językowych. W tym również polską.

Dispatch
Dispatch

Od teraz Dispatch dostępne również po polsku

Dispatch to debiut wspomnianego AdHoc – studia założonego w 2024 roku przez weteranów związanych wcześniej z takimi ekipami, jak Telltale Games, Ubisoft czy też Night School Studio. Sama gra, której kolejne epizody ukazywały się na przełomie października i listopada 2025 roku, zebrała naprawdę dobre recenzje. Na Metacriticu w zależności od platformy może ona pochwalić się średnią na poziomie 85-87 na 100. Z kolei na platformie Steam aż 97% z blisko 180 tysięcy recenzji ma charakter pozytywny, dzięki czemu samo Dispatch może pochwalić się adnotacją o przytłaczająco pozytywnych opiniach.

Dotychczas jednak, jeżeli polscy gracze chcieli zapoznać się z przygodami Roberta Robertsona, musieli znać język angielski lub też jeden z 10 pozostałych, w ramach których produkcja była dostępna. Nie było w tym gronie jednak polskiego i dopiero najnowsza aktualizacja, która ukazała się 8 miesięcy po premierze ostatniego epizodu, zmienia ten stan rzeczy. Ale nie tylko my doczekaliśmy się własnej wersji językowej – od teraz grać można też po turecku, tajsku, ukraińsku lub też hiszpańsku w odmianie latynoamerykańskiej. W sumie tytuł pochwalić się może 16 różnymi lokalizacjami.

GramTV przedstawia:

Od końca ubiegłego roku Dispatch można nabyć na komputerach osobistych i PlayStation 5, a od stycznia 2026 również na Nintendo Switch 2. Dodatkowo w 2. lub 3. kwartale tego roku otrzymamy port na Xbox Series X/S. Niemniej PC i PS5 wystarczyły, by produkcja AdHoc Studio znalazła ponad 3 miliony nabywców.

Wczytywanie ramki mediów.

Tagi:

News
polska wersja językowa
lokalizacja
polska wersja
AdHoc Studio
język polski
Dispatch
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112