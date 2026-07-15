Jedna z najlepiej ocenianych gier 2025 roku dostała polską wersję językową

Debiutancki projekt AdHoc Studio został naprawdę ciepło przyjęty. Teraz zaś w pełni cieszyć się nim będą mogli również polscy gracze.

Wszystko dlatego, że Dispatch otrzymało pięć nowych wersji językowych. W tym również polską.

Od teraz Dispatch dostępne również po polsku

Dispatch to debiut wspomnianego AdHoc – studia założonego w 2024 roku przez weteranów związanych wcześniej z takimi ekipami, jak Telltale Games, Ubisoft czy też Night School Studio. Sama gra, której kolejne epizody ukazywały się na przełomie października i listopada 2025 roku, zebrała naprawdę dobre recenzje. Na Metacriticu w zależności od platformy może ona pochwalić się średnią na poziomie 85-87 na 100. Z kolei na platformie Steam aż 97% z blisko 180 tysięcy recenzji ma charakter pozytywny, dzięki czemu samo Dispatch może pochwalić się adnotacją o przytłaczająco pozytywnych opiniach.