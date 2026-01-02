Dispatch z mocnym zakończeniem roku. Sprzedano 3 miliony egzemplarzy gry

Narracyjna gra AdHoc Studio okazała się jednym z największych zaskoczeń minionego roku.
Dispatch w ekspresowym tempie przekroczył 3 miliony sprzedanych kopii, stając się jednym z największych hitów końcówki 2025 roku. Twórcy w mediach społecznościowych pochwalili się niesamowitym wynikiem.
Dispatch – liczby, które robią wrażenie
Produkcja AdHoc Studio, inspirowana klasycznymi grami narracyjnymi, okazała się znacznie większym sukcesem, niż początkowo zakładano. Zaledwie nieco ponad dwa miesiące po premierze twórcy pochwalili się nie tylko sprzedażą, ale też szczegółowymi statystykami dotyczącymi wyborów graczy.
Wczytywanie ramki mediów.
Z opublikowanej infografiki wynika, że gracze ukończyli łącznie 52,5 mln zmian, odebrali 727 mln połączeń i wysłali ponad miliard bohaterów na misje. W jednym z kluczowych momentów trzeciego odcinka większość zdecydowała się wyrzucić Coupe (2,8 mln wyborów), zostawiając Sonara w mniejszości. Podobnie jednoznaczne były decyzje dotyczące składu drużyny oraz romansów – bezapelacyjną faworytką okazała się Invisigal, zarówno jako członkini zespołu, jak i wątek romantyczny.
GramTV przedstawia:
Twórcy ujawnili także skalę zainteresowania w sieci. Materiały związane z Dispatch wygenerowały ponad 340 mln wyświetleń, a ich łączny czas oglądania przekroczył 23 mln godzin.
Biorąc pod uwagę, że pierwszy epizod Dispatcha zadebiutował dopiero 22 października, wynik robi ogromne wrażenie. Gra dostępna jest na PC i PS5, a pod koniec stycznia trafi również na Nintendo Switch 2 oraz Switcha.