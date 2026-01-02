Dispatch z mocnym zakończeniem roku. Sprzedano 3 miliony egzemplarzy gry

Narracyjna gra AdHoc Studio okazała się jednym z największych zaskoczeń minionego roku.

Dispatch w ekspresowym tempie przekroczył 3 miliony sprzedanych kopii, stając się jednym z największych hitów końcówki 2025 roku. Twórcy w mediach społecznościowych pochwalili się niesamowitym wynikiem.

Dispatch – liczby, kt óre robi ą wrażenie

Produkcja AdHoc Studio, inspirowana klasycznymi grami narracyjnymi, okazała się znacznie większym sukcesem, niż początkowo zakładano. Zaledwie nieco ponad dwa miesiące po premierze twórcy pochwalili się nie tylko sprzedażą, ale też szczegółowymi statystykami dotyczącymi wyborów graczy.

