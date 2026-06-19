Persona 6 po polsku! Fantastyczne wieści dla rodzimych miłośników znanej serii

Zgodnie z informacjami dostępnymi na Steam gra Persona 6 dostępna będzie w polskiej wersji językowej. Gracze znad Wisły będą mogli liczyć na napisy. Wiadomość ta z pewnością ucieszy wszystkich miłośników marki Persona, zwłaszcza że piąta odsłona cyklu nie otrzymała polskiej lokalizacji.
W Personie 6 wszystkie elementy, za które pokochaliśmy tę serię, zostały wplecione w nową, porywającą historię. Powraca charakterystyczne połączenie poruszających scen z codziennego życia i trzymającej w napięciu przygody z elementami nadprzyrodzonymi, tym razem w ramach zupełnie nowej historii i z nowymi bohaterami. Odnajdziesz się tu niezależnie od tego, czy śledzisz Personę od początku, czy też jest to twoje pierwsze spotkanie z serią – czytamy w opisie gry na Steam.
GramTV przedstawia:
Na koniec warto dodać, że Persona 6 powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niestety firma Atlus nie ujawniła, kiedy możemy spodziewać się premiery wspomnianej produkcji. Deweloperzy zapowiadają, że nadchodzącą odsłona „stanowi idealny punkt wyjścia dla nowych graczy”, a natomiast oddani fani „otrzymają nową poruszającą i niezwykle złożoną intrygę”.
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