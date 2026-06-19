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Persona 6 po polsku! Fantastyczne wieści dla rodzimych miłośników znanej serii

Piotr Adamski
2026/06/19 17:15
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Atlus nie zapomniał o graczach z Polski.

Wczoraj informowaliśmy, że premiera Persona 6 może odbyć się jeszcze w 2027 roku. Dzisiaj natomiast przyszedł czas na kolejną ważną wiadomość. Okazuje się bowiem, że podczas prac nad nadchodzącą odsłoną serii Persona firma Atlus nie zapomniała o polskich fanach.

Persona 6 będzie dostępna w polskiej wersji językowej!
Persona 6 będzie dostępna w polskiej wersji językowej!

Persona 6 otrzyma polską wersję językową

Zgodnie z informacjami dostępnymi na Steam gra Persona 6 dostępna będzie w polskiej wersji językowej. Gracze znad Wisły będą mogli liczyć na napisy. Wiadomość ta z pewnością ucieszy wszystkich miłośników marki Persona, zwłaszcza że piąta odsłona cyklu nie otrzymała polskiej lokalizacji.

W Personie 6 wszystkie elementy, za które pokochaliśmy tę serię, zostały wplecione w nową, porywającą historię. Powraca charakterystyczne połączenie poruszających scen z codziennego życia i trzymającej w napięciu przygody z elementami nadprzyrodzonymi, tym razem w ramach zupełnie nowej historii i z nowymi bohaterami. Odnajdziesz się tu niezależnie od tego, czy śledzisz Personę od początku, czy też jest to twoje pierwsze spotkanie z serią – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto dodać, że Persona 6 powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niestety firma Atlus nie ujawniła, kiedy możemy spodziewać się premiery wspomnianej produkcji. Deweloperzy zapowiadają, że nadchodzącą odsłona „stanowi idealny punkt wyjścia dla nowych graczy”, a natomiast oddani fani „otrzymają nową poruszającą i niezwykle złożoną intrygę”.

Źródło:https://store.steampowered.com/app/2649560/Persona_6/

Tagi:

News
RPG
polska wersja językowa
Atlus
jRPG
polska wersja
Persona 6
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112