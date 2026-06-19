Persona 6 po polsku! Fantastyczne wieści dla rodzimych miłośników znanej serii

Wczoraj informowaliśmy, że premiera Persona 6 może odbyć się jeszcze w 2027 roku. Dzisiaj natomiast przyszedł czas na kolejną ważną wiadomość. Okazuje się bowiem, że podczas prac nad nadchodzącą odsłoną serii Persona firma Atlus nie zapomniała o polskich fanach.

Persona 6 otrzyma polską wersję językową

Zgodnie z informacjami dostępnymi na Steam gra Persona 6 dostępna będzie w polskiej wersji językowej. Gracze znad Wisły będą mogli liczyć na napisy. Wiadomość ta z pewnością ucieszy wszystkich miłośników marki Persona, zwłaszcza że piąta odsłona cyklu nie otrzymała polskiej lokalizacji.