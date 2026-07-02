Zaloguj się lub Zarejestruj

12 gier na lipiec w Amazon Luna (Prime Gaming). Ubiegłoroczny hit dodatkowym bonusem do oferty

Radosław Krajewski
2026/07/02 19:40
0
0

Kolejna gorąca oferta gier od Amazona.

Amazon potwierdził lipcową ofertę gier dla abonentów Amazon Prime. W tym miesiącu użytkownicy mogą odebrać łącznie 12 produkcji na PC, a na liście znalazło się świetnie oceniane Symphony of War: The Nephilim Saga oraz pierwszoosobowy horror psychologiczny In Sound Mind.

Amazon Luna
Amazon Luna

Największą atrakcją zestawienia wydaje się Symphony of War: The Nephilim Saga. To taktyczne RPG, które łączy rozbudowane prowadzenie oddziałów, turowe bitwy i klasyczną opowieść fantasy. Produkcja od Dancing Dragon Games zebrała bardzo dobre opinie wśród graczy, dlatego jej obecność w lipcowym rozdawnictwie może być dobrą okazją dla fanów strategii oraz japońskich inspiracji w grach RPG.

Drugim wyraźnym punktem oferty jest In Sound Mind, czyli pierwszoosobowy horror psychologiczny. Gra stawia na eksplorację, zagadki, niepokojącą atmosferę i fabularną podróż przez zaburzone wspomnienia pacjentów. To zupełnie inna propozycja niż Symphony of War, więc lipcowa oferta Amazonu ma szansę trafić zarówno do osób szukających długiej taktycznej przygody, jak i tych, które wolą krótsze, bardziej intensywne doświadczenia.

GramTV przedstawia:

Lipcowe rozdawnictwo Amazonu jest więc dość różnorodne. W zestawieniu znalazły się strategie, horrory, gry logiczne, escape roomy, produkcje przygodowe i mniejsze tytuły niezależne. Najważniejsze pozostaje jednak to, że wszystkie gry można przypisać do konta i zachować, a nie jedynie wypożyczyć na czas aktywnej subskrypcji.

Dodatkowo w ramach Luna Standard, czyli gier, które odpalimy wyłącznie w chmurze, udostępniono ubiegłoroczny hit, czyli przygodówkę Dispatch. Ponadto w ramach usługi gracze mogą także zagrać w Sonic Mania Plus, LEGO: Indiana Jones: The Original Adventures, YouTuber’s Life oraz Arcade Paradise.

Aby skorzystać z oferty, trzeba posiadać aktywny abonament Amazon Prime i odebrać gry przez Amazon Luna. Następnie wybrane tytuły realizuje się w odpowiednim sklepie, takim jak GOG, Epic Games Store, Amazon Games lub Legacy Games.

Amazon Luna – darmowe gry w lipcu 2026

  • Już dostępne - CyClones (GOG)
  • Już dostępne - LoneStar (Epic Games Store)
  • Już dostępne - Symphony of War: The Nephilim Saga (Epic Games Store)
  • 9 lipca - Still There (GOG)
  • 9 lipca - Regular Factory: Escape Room (GOG)
  • 16 lipca - Poly Vita (Legacy Games)
  • 16 lipca - Framed Collection (GOG)
  • 16 lipca - Escape Academy (Epic Games Store)
  • 23 lipca - In Sound Mind (Amazon Games App)
  • 23 lipca - Mystic Academy: Escape (GOG)
  • 30 lipca - Zoria: Age of Shattering (GOG)
  • 30 lipca - Weakless (GOG)

Amazon Luna Standard – nowe gry w chmurze na lipiec 2026

  • Dispatch
  • Sonic Mania Plus
  • LEGO: Indiana Jones: The Original Adventures
  • YouTuber’s Life
  • Arcade Paradise
Źródło:https://www.amazongamestudios.com/en-gb/news/articles/luna-july-2026#ags-MediaPopup

Tagi:

HOT
promocja
darmowe gry
oferta
za darmo
Amazon
GOG.com
abonament
cyfrowa dystrybucja
promocje
GOG
okazja
Sonic Mania Plus
Epic Games Store
subskrypcja
gry za darmo
Amazon Luna
Amazon Prime Gaming
In Sound Mind
Prime Gaming
Dispatch
Symphony of War: The Nephilim Saga
LoneStar
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112