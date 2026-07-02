12 gier na lipiec w Amazon Luna (Prime Gaming). Ubiegłoroczny hit dodatkowym bonusem do oferty

Kolejna gorąca oferta gier od Amazona.

Amazon potwierdził lipcową ofertę gier dla abonentów Amazon Prime. W tym miesiącu użytkownicy mogą odebrać łącznie 12 produkcji na PC, a na liście znalazło się świetnie oceniane Symphony of War: The Nephilim Saga oraz pierwszoosobowy horror psychologiczny In Sound Mind.

Największą atrakcją zestawienia wydaje się Symphony of War: The Nephilim Saga. To taktyczne RPG, które łączy rozbudowane prowadzenie oddziałów, turowe bitwy i klasyczną opowieść fantasy. Produkcja od Dancing Dragon Games zebrała bardzo dobre opinie wśród graczy, dlatego jej obecność w lipcowym rozdawnictwie może być dobrą okazją dla fanów strategii oraz japońskich inspiracji w grach RPG. Drugim wyraźnym punktem oferty jest In Sound Mind, czyli pierwszoosobowy horror psychologiczny. Gra stawia na eksplorację, zagadki, niepokojącą atmosferę i fabularną podróż przez zaburzone wspomnienia pacjentów. To zupełnie inna propozycja niż Symphony of War, więc lipcowa oferta Amazonu ma szansę trafić zarówno do osób szukających długiej taktycznej przygody, jak i tych, które wolą krótsze, bardziej intensywne doświadczenia.

GramTV przedstawia:

Lipcowe rozdawnictwo Amazonu jest więc dość różnorodne. W zestawieniu znalazły się strategie, horrory, gry logiczne, escape roomy, produkcje przygodowe i mniejsze tytuły niezależne. Najważniejsze pozostaje jednak to, że wszystkie gry można przypisać do konta i zachować, a nie jedynie wypożyczyć na czas aktywnej subskrypcji. Dodatkowo w ramach Luna Standard, czyli gier, które odpalimy wyłącznie w chmurze, udostępniono ubiegłoroczny hit, czyli przygodówkę Dispatch. Ponadto w ramach usługi gracze mogą także zagrać w Sonic Mania Plus, LEGO: Indiana Jones: The Original Adventures, YouTuber’s Life oraz Arcade Paradise. Aby skorzystać z oferty, trzeba posiadać aktywny abonament Amazon Prime i odebrać gry przez Amazon Luna. Następnie wybrane tytuły realizuje się w odpowiednim sklepie, takim jak GOG, Epic Games Store, Amazon Games lub Legacy Games. Amazon Luna – darmowe gry w lipcu 2026 Już dostępne - CyClones (GOG)

Już dostępne - LoneStar (Epic Games Store)

Już dostępne - Symphony of War: The Nephilim Saga (Epic Games Store)

9 lipca - Still There (GOG)

9 lipca - Regular Factory: Escape Room (GOG)

16 lipca - Poly Vita (Legacy Games)

16 lipca - Framed Collection (GOG)

16 lipca - Escape Academy (Epic Games Store)

23 lipca - In Sound Mind (Amazon Games App)

23 lipca - Mystic Academy: Escape (GOG)

30 lipca - Zoria: Age of Shattering (GOG)

30 lipca - Weakless (GOG) Amazon Luna Standard – nowe gry w chmurze na lipiec 2026 Dispatch

Sonic Mania Plus

LEGO: Indiana Jones: The Original Adventures

YouTuber’s Life

Arcade Paradise

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.