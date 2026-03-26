Dispatch oficjalnie zmierza na Xbox Series X/S

Dispatch na PlayStation 5 i komputerach osobistych był dostępny już pod koniec ubiegłego roku. Z kolei na Nintendo Switch 2 zadebiutowało w styczniu 2026. Teraz kolej na Xbox Series X/S – posiadacze tej konsoli będą mieli okazję, by zagłębić się w stworzoną przez byłych pracowników Telltale Games fabułę już latem tego roku.

Dispatch już niedługo również na Xboxie