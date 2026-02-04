Zaloguj się lub Zarejestruj

Czwarta gra po polsku na Nintendo Switch 2. Kolejny tytuł otrzymał polską wersję

Radosław Krajewski
2026/02/04 11:30
Nintendo powoli wprowadza polski język do swoich gier.

Nintendo udostępniło pierwszą w 2026 roku aktualizację do Super Mario Party Jamboree, oznaczoną numerem 2.3.0. Patch wprowadza zestaw poprawek jakości rozgrywki, ale jego najważniejszym elementem, przynajmniej dla polskich graczy, jest dodanie rodzimego języka. Tym samym gra otrzymała polską wersję językową, co jest kolejnym sygnałem od Nintendo, że fani mogą oczekiwać następnych lokalizacji tytułów w najbliższych tygodniach lub miesiącach.

Nintendo Switch 2
Nintendo Switch 2

Super Mario Party Jamboree otrzymało polską wersję językową, ale tylko na Switcha 2

Oprócz polskiego gra wspiera również język tajski. Nowe języki trafiły jednak wyłącznie do graczy korzystających z Nintendo Switch 2. Wersja gry dostępna na pierwszym Nintendo Switch została zaktualizowana jedynie o drobne poprawki i usprawnienia techniczne.

Aktualizacja 2.3.0 wprowadza także bliżej nieokreślone korekty balansu i stabilności, których celem jest poprawa ogólnego komfortu zabawy. W przypadku edycji na Switcha 2 mówimy dodatkowo o wersji gry wzbogaconej o nowe minigry, obsługę funkcji kamery oraz sterowanie z wykorzystaniem możliwości Joy Conów drugiej generacji.

Wszystko wskazuje na to, że strategia Nintendo jest już jasna. Pełne wsparcie języka polskiego ma być jednym z elementów wyróżniających nową konsolę. Kolejnym tytułem, który doczeka się oficjalnych polskich napisów, będzie Super Mario Bros. Wonder. Aktualizacja prawdopodobnie pojawi się wraz z premierą wersji na Nintendo Switch 2, zaplanowaną na 26 marca.

Źródło:https://www.nintendolife.com/news/2026/02/super-mario-party-jamboree-updated-for-switch-2-and-switch-version-2-3-0

