Czwarta gra po polsku na Nintendo Switch 2. Kolejny tytuł otrzymał polską wersję

Nintendo udostępniło pierwszą w 2026 roku aktualizację do Super Mario Party Jamboree, oznaczoną numerem 2.3.0. Patch wprowadza zestaw poprawek jakości rozgrywki, ale jego najważniejszym elementem, przynajmniej dla polskich graczy, jest dodanie rodzimego języka. Tym samym gra otrzymała polską wersję językową, co jest kolejnym sygnałem od Nintendo, że fani mogą oczekiwać następnych lokalizacji tytułów w najbliższych tygodniach lub miesiącach.

Super Mario Party Jamboree otrzymało polską wersję językową, ale tylko na Switcha 2

Oprócz polskiego gra wspiera również język tajski. Nowe języki trafiły jednak wyłącznie do graczy korzystających z Nintendo Switch 2. Wersja gry dostępna na pierwszym Nintendo Switch została zaktualizowana jedynie o drobne poprawki i usprawnienia techniczne.