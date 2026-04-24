Polska wersja RPG-a z 93 procentami pozytywnych ocen już dostępna. Gra debiutuje również na mobile

Twórcy udostępnili pełną lokalizację i przenieśli RPG na Androida oraz iOS
Studio Just 2D oraz wydawca Deck13 ogłosili premierę polskiej wersji językowej Drova: Forsaken Kin, która debiutuje równocześnie z wydaniem na urządzenia mobilne.
Wraz z kwietniową aktualizacją Drova: Forsaken Kin stało się znacznie bardziej przystępna dla rodzimych odbiorców. Lokalizacja obejmuje wszystkie aspekty gry, pozwalając na lepsze zrozumienie złożonej historii i świata Drova.
Równolegle z premierą lokalizacji gra zadebiutowała na systemach Android oraz iOS, przenosząc pełne doświadczenie znane z komputerów i konsol na ekrany smartfonów. Twórcy zadbali o to, by mobilny port nie odbiegał jakością ani zawartością od pierwowzoru, oferując graczom kompletną produkcję pozbawioną mikropłatności. Co istotne dla osób wahających się przed zakupem, wydanie to pozwala na bezpłatne przetestowanie początkowego fragmentu rozgrywki, dając szansę na sprawdzenie, jak mroczny świat Drova i specyficzne sterowanie sprawdzają się w formacie przenośnym.
„Drova – Forsaken Kin” to gra RPG akcji w stylu pixel art, inspirowana mrocznymi klasykami gatunku oraz mistycznym urokiem mitologii celtyckiej. Zanurz się w ręcznie tworzonym otwartym świecie, w którym Twoje wybory i działania kształtują otoczenie. Społeczność odkryła moc upadłego imperium: sztukę chwytania duchów rządzących naturą i panowania nad nimi. Jednak gniew pozostałych duchów doprowadził do podziałów. Po której stronie się opowiesz?
Drova: Forsaken Kin jest dostępne na PC oraz konsolach. Dzisiejsza aktualizacja i premiera mobilna to doskonała okazja dla osób, które nie miały jeszcze okazji sprawdzić tytułu.
