Polska wersja RPG-a z 93 procentami pozytywnych ocen już dostępna. Gra debiutuje również na mobile

Wraz z kwietniową aktualizacją Drova: Forsaken Kin stało się znacznie bardziej przystępna dla rodzimych odbiorców. Lokalizacja obejmuje wszystkie aspekty gry, pozwalając na lepsze zrozumienie złożonej historii i świata Drova.

Równolegle z premierą lokalizacji gra zadebiutowała na systemach Android oraz iOS, przenosząc pełne doświadczenie znane z komputerów i konsol na ekrany smartfonów. Twórcy zadbali o to, by mobilny port nie odbiegał jakością ani zawartością od pierwowzoru, oferując graczom kompletną produkcję pozbawioną mikropłatności. Co istotne dla osób wahających się przed zakupem, wydanie to pozwala na bezpłatne przetestowanie początkowego fragmentu rozgrywki, dając szansę na sprawdzenie, jak mroczny świat Drova i specyficzne sterowanie sprawdzają się w formacie przenośnym.