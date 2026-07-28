Apple pokazało pierwszy teaser Neuromancera. Fani Matrixa i Cyberpunka 2077 poczują się jak w domu

Podczas San Diego Comic-Con Apple TV+ zaprezentowało pierwszy teaser Neuromancera, serialowej adaptacji kultowej powieści Williama Gibsona. Pierwsze materiały nie pozostawiają wątpliwości – fani Cyberpunka 2077 od razu dostrzegą znajome motywy: futurystyczne metropolie, hakerów, wszechpotężne korporacje, cybernetyczne ulepszenia i świat balansujący na granicy technologicznego zachwytu oraz społecznego upadku.

Ojciec cyberpunku wreszcie trafia na ekran

To właśnie Neuromancer, wydany w 1984 roku, uznawany jest za dzieło, które ukształtowało współczesny cyberpunk. Powieść Williama Gibsona stała się fundamentem całego gatunku i przez dekady inspirowała twórców książek, filmów, anime oraz gier wideo. Wpływy Neuromancera można dostrzec nie tylko w Cyberpunku 2077, ale również w takich produkcjach jak Matrix, Ghost in the Shell czy Deus Ex.