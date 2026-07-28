Apple pokazało pierwszy teaser Neuromancera. Fani Matrixa i Cyberpunka 2077 poczują się jak w domu

To adaptacja jednej z najsłynniejszych powieście science fiction.
Podczas San Diego Comic-Con Apple TV+ zaprezentowało pierwszy teaser Neuromancera, serialowej adaptacji kultowej powieści Williama Gibsona. Pierwsze materiały nie pozostawiają wątpliwości – fani Cyberpunka 2077 od razu dostrzegą znajome motywy: futurystyczne metropolie, hakerów, wszechpotężne korporacje, cybernetyczne ulepszenia i świat balansujący na granicy technologicznego zachwytu oraz społecznego upadku.
Ojciec cyberpunku wreszcie trafia na ekran
To właśnie Neuromancer, wydany w 1984 roku, uznawany jest za dzieło, które ukształtowało współczesny cyberpunk. Powieść Williama Gibsona stała się fundamentem całego gatunku i przez dekady inspirowała twórców książek, filmów, anime oraz gier wideo. Wpływy Neuromancera można dostrzec nie tylko w Cyberpunku 2077, ale również w takich produkcjach jak Matrix, Ghost in the Shell czy Deus Ex.
Serial opowie historię Case'a (Callum Turner), utalentowanego hakera, który po życiowym upadku otrzymuje szansę na powrót do dawnego fachu. Razem z Molly (Briana Middleton), bezwzględną najemniczką wyposażoną w cybernetyczne wszczepy, zostaje wciągnięty w niebezpieczną intrygę obejmującą sztuczną inteligencję, cyfrowe szpiegostwo i potężne megakorporacje. Za adaptację odpowiadają Graham Roland, pełniący funkcję showrunnera, oraz J.D. Dillard, który wyreżyserował trzy pierwsze odcinki.
GramTV przedstawia:
W obsadzie znaleźli się także Mark Strong, Peter Sarsgaard, Dane DeHaan, Clémence Poésy, Joseph Lee, Max Irons i Emma Laird. Pierwszy sezon będzie liczył 10 odcinków. Dwa pierwsze zadebiutują w Apple TV+ 22 stycznia 2027 roku, a kolejne będą ukazywać się co tydzień aż do 19 marca.
Dla fanów Cyberpunka 2077 i Matrixa może to być jedna z najciekawszych premier przyszłego roku. Choć na pierwszy rzut oka serial przypomina świat Night City, warto pamiętać, że to właśnie Neuromancer położył fundamenty pod niemal cały gatunek cyberpunk i wywarł ogromny wpływ na twórców gry CD Projekt RED.
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