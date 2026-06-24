CD Projekt szykuje niespodziankę dla fanów Cyberpunka. Pierwszy pokaz Edgerunners 2 jeszcze w czerwcu

Marka Cyberpunk żyje i ma się dobrze. Oto wielkimi krokami zbliża się wszak drugi sezon naprawdę ciepło przyjętej animacji.

Pierwsze Cyberpunk: Edgerunners okazało się ogromnym sukcesem. Nic więc dziwnego, że liczono na sequel. Pierwsze spojrzenie na Cyberpunk: Edgerunners 2 jeszcze w tym miesiącu No i ten sequel nadejdzie. Nosić on będzie nazwę, niespodzianka, Cyberpunk: Edgerunners 2, aczkolwiek fabularnie nie będzie on kontynuował wątków z pierwszego Edgerunners. gdyż te zostały zamknięte. Zamiast tego otrzymamy nową pulę bohaterów, nową intrygę i nowy powód, by przez kolejne tygodnie śledzić wydarzenia w Night City. Na razie na temat produkcji nie wiemy zbyt wiele, ale stan ten nie potrwa zbyt długo. Oto bowiem twórcy ogłosili, iż już 29 czerwca będziemy mieli szansę, by po raz pierwszy rzucić okiem na Edgerunners 2. Pytanie, czy ograniczy się to do suchego komunikatu, czy też otrzymamy pełnoprawny trailer?

Po raz pierwszy o Cyberpunk: Edgerunners 2 usłyszeliśmy latem ubiegłego roku. To wtedy animacja została oficjalnie zapowiedziana przez CD Projekt RED i studio Trigger, podczas gdy Netflix opublikował pierwszy teaser. Od tego momentu zapanowała dłuższa cisza, niemniej w maju tego roku została ona przerwana. Wszystko przez ogłoszenie związane z Anime Expo 2026 – potwierdzono bowiem, iż cyberpunkowa produkcja już 3 lipca pojawi się na targach w Los Angeles, gdzie poświęcony jej będzie cały panel. Wtedy też zostaną zaprezentowane nowe materiały z drugiego Edgerunners. Pytanie, czy te same, które zostaną nam pokazane 29 czerwca?

GramTV przedstawia:

Pierwsze Cyberpunk: Edgerunners zadebiutowało we wrześniu 2022 roku i zostało stworzone przez Rafała Jakiego, podczas gdy reżyserią zajął się Hiroyuki Imaishi. Fabuła przenosiła nas do okresu 2075-76 i w jej ramach mogliśmy śledzić losy Davida Martineza, wplątanego zrządzeniem losu w sprawy wielkich korporacji, generujące jeszcze większe zagrożenia. Animacja debiutowała w najlepszej dziesiątce Netflixa, jeżeli chodzi o liczbę oglądanych godzin, a także zgarnęła nagrody podczas IGN Awards, Crunchyroll Anime Awards i Japan Expo Awards. Wczytywanie ramki mediów.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

