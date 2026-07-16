Fallout: New Vegas niczym gra z PS1. Fan stworzył niezwykły projekt, który pokazuje kultowego RPG-a w innym wydaniu

Dzięki tym modyfikacjom sprawdzicie, jak najlepszy trójmiarowy Fallout mógłby wyglądać, gdyby wyszedł w erze pierwszego PlayStation.

Fallout: New Vegas od lat pozostaje jedną z najchętniej modyfikowanych odsłon serii. Gracze poprawiają grafikę, rozbudowują zawartość, dodają nowe zadania oraz próbują usuwać techniczne niedoskonałości produkcji studia Obsidian. Tym razem jeden z fanów postanowił jednak pójść w przeciwnym kierunku i celowo postarzyć wygląd gry.

Fallout: New Vegas może wyglądać jak produkcja wydana na pierwsze PlayStation. Autor kanału Mutant Mods wykorzystał osiemnaście modyfikacji, aby nadać pustkowiom charakterystyczną, mocno uproszczoną oprawę graficzną.

Autor kanału Mutant Mods opublikował materiał prezentujący Fallout: New Vegas w wersji przypominającej produkcję z czasów pierwszego PlayStation. Zamiast bardziej szczegółowych tekstur, nowoczesnego oświetlenia i efektów wizualnych otrzymujemy uproszczoną oprawę, ograniczoną widoczność oraz klimat charakterystyczny dla gier z końca lat dziewięćdziesiątych.

Każdy z tych dodatków odpowiada za inny element oprawy. Zmianom ulegają między innymi tekstury, sposób wyświetlania odległych obiektów, oświetlenie oraz elementy interfejsu. Po połączeniu wszystkich modyfikacji Fallout: New Vegas przypomina produkcję, która mogłaby powstać na długo przed premierą oryginalnej gry z 2010 roku.

Osoby, które nie zamierzają samodzielnie przygotowywać takiej wersji gry, mogą zobaczyć końcowy rezultat na filmie opublikowanym przez Mutant Mods. Pełna lista wykorzystanych modyfikacji została umieszczona na oficjalnej stronie projektu.